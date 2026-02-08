Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του σμηνάρχου κατασκόπου, το κόλπο με το QR και ο πράκτορας της ΕΥΠ που τον λύγισε
Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του σμηνάρχου κατασκόπου, το κόλπο με το QR και ο πράκτορας της ΕΥΠ που τον λύγισε
Στο μικροσκόπιο και το cryptowallet που διατηρούσε στο οποίο έχει καταγραφεί κίνηση ύψους 30.000 ευρώ - Το ταξίδι στην Κίνα και η συνάντηση στην Αθήνα
Νέες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έκανε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Όπως προκύπτει από την εν εξελίξει έρευνα, ο 54χρονος αξιωματικός χρησιμοποιούσε ένα ειδικό κινεζικό λογισμικό που είχε εγκαταστήσει στο ένα από τα δύο κινητά που διέθετε και λειτουργούσε ως εξής:
Όπως διαπιστώθηκε ο 54χρονος σμήναρχος διέθετε cryptowallet στο οποίο έχει καταγραφεί κίνηση ύψους 30.000 ευρώ.
Μπορεί, δε, όσοι ασχολούνται με την υπόθεση να μην μπορούν να εντοπίσουν πόσα χρήματα είχε ο 54χρονος στο ψηφιακό πορτοφόλι, εντούτοις οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν πως ο αξιωματικός αμειβόταν, κάτι που ούτως ή άλλως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος.
Την ανάκρισή του ανέλαβαν δύο στελέχη της ΕΥΠ: ο ένας από το τμήμα αντικατασκοπείας και ο δεύτερος με άριστες γνώσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων και της τεχνολογίας.
Όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, το καθοριστικό στοιχείο για να «σπάσει» ο 54χρονος σμήναρχος και τελικά να ομολογήσει την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ήταν η λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση που του έκανε το στέλεχος της ΕΥΠ για το ειδικό λογισμικό που είχε εντοπιστεί στο κινητό του τηλέφωνο.
Εκεί πιστεύεται ότι έγιναν οι πρώτες τετ α τετ επαφές του Έλληνα αξιωματικού με τον Κινέζο που ανέλαβε να τον στρατολογήσει. Σε μια από αυτές του έδωσε και το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για την επικοινωνία τους.
Διά ζώσης συνάντηση έγινε και στην Αθήνα, το 2025, όταν ο Κινέζος σύνδεσμος βρέθηκε στη χώρα μας για λίγες ώρες με αφορμή συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Όπως προκύπτει από την εν εξελίξει έρευνα, ο 54χρονος αξιωματικός χρησιμοποιούσε ένα ειδικό κινεζικό λογισμικό που είχε εγκαταστήσει στο ένα από τα δύο κινητά που διέθετε και λειτουργούσε ως εξής:
- - ό,τι φωτογράφιζε ο σμήναρχος το μετέτρεπε σε έναν QR κωδικό,
- - στη συνέχεια με άλλη εφαρμογή έστελνε αυτόν τον κωδικό στον Κινέζο χειριστή του,
- - με παρόμοια εφαρμογή ο αποδέκτης του κωδικού που βρισκόταν στην Κίνα, μετέτρεπε το QR σε φωτογραφία.
Το cryptowallet και τα 30.000Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, τα στοιχεία που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο αμειβόταν ο αξιωματικός με το βαρύ βιογραφικό για την κατασκοπεία που έκανε για λογαριασμό της Κίνας.
Όπως διαπιστώθηκε ο 54χρονος σμήναρχος διέθετε cryptowallet στο οποίο έχει καταγραφεί κίνηση ύψους 30.000 ευρώ.
Μπορεί, δε, όσοι ασχολούνται με την υπόθεση να μην μπορούν να εντοπίσουν πόσα χρήματα είχε ο 54χρονος στο ψηφιακό πορτοφόλι, εντούτοις οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν πως ο αξιωματικός αμειβόταν, κάτι που ούτως ή άλλως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος.
Πώς ο πράκτορας της ΕΥΠ τον λύγισεΌταν ο σμήναρχος συνελήφθη και μεταφέρθηκε για ανάκριση, αρχικά αρνείτο κάθε εμπλοκή με όσα είχαν προκύψει από την πολύμηνη έρευνα των ελληνικών αρχών που είχαν ειδοποιηθεί πριν από μήνες από τη CIA.
Την ανάκρισή του ανέλαβαν δύο στελέχη της ΕΥΠ: ο ένας από το τμήμα αντικατασκοπείας και ο δεύτερος με άριστες γνώσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων και της τεχνολογίας.
Όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, το καθοριστικό στοιχείο για να «σπάσει» ο 54χρονος σμήναρχος και τελικά να ομολογήσει την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ήταν η λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση που του έκανε το στέλεχος της ΕΥΠ για το ειδικό λογισμικό που είχε εντοπιστεί στο κινητό του τηλέφωνο.
Το ταξίδι στην Κίνα και η συνάντηση στην ΑθήναΟ 54χρονος, όπως ακόμη έγινε γνωστό, είχε ταξιδέψει ιδιωτικά στο Πεκίνο το 2024 για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών, χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του για το ταξίδι στο εξωτερικό όπως οφείλουν να κάνουν οι στρατιωτικοί.
Εκεί πιστεύεται ότι έγιναν οι πρώτες τετ α τετ επαφές του Έλληνα αξιωματικού με τον Κινέζο που ανέλαβε να τον στρατολογήσει. Σε μια από αυτές του έδωσε και το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για την επικοινωνία τους.
Διά ζώσης συνάντηση έγινε και στην Αθήνα, το 2025, όταν ο Κινέζος σύνδεσμος βρέθηκε στη χώρα μας για λίγες ώρες με αφορμή συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα