Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Συνελήφθη αξιωματικός για κατασκοπεία, μετέδιδε απόρρητες πληροφορίες με κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα
Συνελήφθη αξιωματικός για κατασκοπεία, μετέδιδε απόρρητες πληροφορίες με κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα
Υπηρετούσε σε κρίσιμο πόστο της Πολεμικής Αεροπορίας - Η σύλληψη έγινε σήμερα το πρωί εντός στρατιωτικού χώρου, παρουσία εισαγγελέα και η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΥΠ
Στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές για υπόθεση κατασκοπείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Κατά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πρόκειται για μεσήλικα ανώτερο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία και σε κρίσιμο σχηματισμό αυτής.
Όπως αναφέρεται, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες και παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου. Προηγήθηκαν σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, κατά τα προβλεπόμενα στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι πράξεις που αποδίδονται στον συλληφθέντα αφορούν τη συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.
Να σημειωθεί ότι η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που έφθασαν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Κατά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πρόκειται για μεσήλικα ανώτερο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία και σε κρίσιμο σχηματισμό αυτής.
Όπως αναφέρεται, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες και παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου. Προηγήθηκαν σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, κατά τα προβλεπόμενα στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι πράξεις που αποδίδονται στον συλληφθέντα αφορούν τη συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.
Να σημειωθεί ότι η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που έφθασαν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα