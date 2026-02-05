Συνελήφθη αξιωματικός για κατασκοπεία, μετέδιδε απόρρητες πληροφορίες με κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα

Υπηρετούσε σε κρίσιμο πόστο της Πολεμικής Αεροπορίας - Η σύλληψη έγινε σήμερα το πρωί εντός στρατιωτικού χώρου, παρουσία εισαγγελέα και η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΥΠ