Ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ Κίνας ο 54χρονος σμήναρχος - Πώς έφτασαν στα ίχνη του, η παρακολούθηση από την ΕΥΠ

Πρόκειται για 54χρονο σμήναρχο, διοικητή μονάδας στο Καβούρι, ο οποίος είχε πρόσβαση σε κρίσιμες νατοϊκές πληροφορίες λόγω της ιδιότητάς του και της θέσης του. Κατά πληροφορίες είχε αναλάβει καθήκοντα στην μονάδα που συνελήφθη τον Ιούλιο του 2025.

Υπέρ της Κίνας έκανε κατασκοπεία ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και ομολόγησε, σύμφωνα με πληροφορίες του Πρώτου Θέματος.Ο εντοπισμός του έγινε προ μερικών μηνών. Την Ελλάδα ειδοποίησε μυστική υπηρεσία άλλης ξένης χώρας. Μόλις η ΕΥΠ έλαβε το σήμα για την δραστηριότητά του, έθεσε τον σμήναρχο υπό παρακολούθηση. Η απόφαση να επέμβουν και να τον συλλάβουν σήμερα οι στρατιωτικές αρχές ελήφθη καθώς υπήρξε η εκτίμηση ότι οι πληροφορίες που διοχέτευε αφορούσαν ολοένα και περισσότερα «ευαίσθητα» θέματα. Ο αξιωματικός όπως προείπαμε ομολόγησε και ερευνάται και για άλλα πρόσφατα αντίστοιχα περιστατικάΟ εν λόγω αξιωματικός φέρεται να «άφησε ίχνη» μέσω του κωδικού QR που χρησιμοποιούσε για να έχει πρόσβαση στα κρίσιμα αρχεία και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του μέσω της οποίας μετέφερε κρίσιμες και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στο Πεκίνο.Οι πράξεις θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.Κατά πληροφορίες, η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε, όταν επέστρεψε από την επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».