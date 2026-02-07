Κατάσκοπος υπέρ της Κίνας: Το μυστικό ταξίδι του σμηνάρχου, τα κρυπτονομίσματα και η συνάντηση στην Αθήνα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg8vm1ffkz9l)

Το ταξίδι στην Κίνα και η συνάντηση στην Αθήνα

Τον γρίφο της δράσης του 54χρονου σμηνάρχου που συνελήφθη να κατασκοπεύει υπέρ της Κίνας προσπαθούν να λύσουν οι Αρχές, οι οποίες κινούνται για να ταυτοποιήσουν τον Κινέζο χειριστή του αξιωματικού, ενώ έχουν στο στόχαστρο και άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται σε παρόμοιες υποθέσεις.Ο αξιωματικός, που παραμένει υπό κράτηση στο Αεροδικείο στον Καρέα πριν παρουσιαστεί την Τρίτη σε στρατιωτικό εισαγγελέα, φέρεται να είχε επαφές με την κινεζική πλευρά από το 2024.Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.Ο ίδιος είναι συνεργάσιμος με τις Αρχές ενώ έχει δώσει περιγραφή του συνδέσμου που σύμφωνα με τον ίδιο είναι 40 με 45 ετών.Στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο με εφαρμογή κρυπτογράφησης με την οποία έστελνε στην Κίνα τις πληροφορίες που συνέλεγε. Υπάρχουν ακόμη στοιχεία για πληρωμές υπέρ του σμηνάρχου ακόμη και σε κρυπτονομίσματα.Φαίνεται μάλιστα ότι η προσοχή των Αρχών στρέφεται σε αποστράτους που έχουν επαφές με την Κίνα και τρίτες χώρες στις οποίες πωλούν συμβουλευτικές υπηρεσίες.Ο 54χρονος, όπως ακόμη έγινε γνωστό, είχε ταξιδέψει ιδιωτικά στο Πεκίνο το 2024 για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών, χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του για το ταξίδι στο εξωτερικό όπως οφείλουν να κάνουν οι στρατιωτικοί. Αυτό κίνησε υποψίες και επισημάνθηκε από τις ελληνικές και όχι μόνο υπηρεσίες ως ύποπτος κατασκοπείας, ανέφερε το Σάββατο η ΕΡΤ.Ο Κινέζος σύνδεσμος του παρουσιάστηκε ως επιχειρηματίας και, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, άρχισε να του ζητάει απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του. Σε μία από τις συναντήσεις στο Πεκίνο, τού έδωσε και το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για την επικοινωνία τους.Ερευνάται τώρα αν σε εκείνη τη συνάντηση έδωσε στον Κινέζο σύνδεσμο απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.Το ΕΡΤnews αποκάλυψε ότι ο σμήναρχος είχε και άλλη συνάντηση με τον σύνδεσμο από το Πεκίνο. Ο Κινέζος κατάσκοπος παραβρέθηκε το 2025 σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έκανε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα για λίγες ώρες όπου συναντήθηκαν οι δύο άνδρες.