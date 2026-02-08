Κατάσκοπος υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο η συνάντηση του σμήναρχου με τον Κινέζο συνεργάτη του στην Αθήνα, τι ερευνάται
Κατάσκοπος υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο η συνάντηση του σμήναρχου με τον Κινέζο συνεργάτη του στην Αθήνα, τι ερευνάται

Παραμένει υπό κράτηση ο 54χρονος  - Απολογείται την Τρίτη

Κατάσκοπος υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο η συνάντηση του σμήναρχου με τον Κινέζο συνεργάτη του στην Αθήνα, τι ερευνάται
Κρίσιμη θεωρείται από τις ελληνικές αρχές η διά ζώσης συνάντηση που φέρεται να είχε στην Αθήνα ο 54χρονος σμήναρχος με τον Κινέζο συνεργάτη του, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αποτέλεσε κομβικό σημείο στην υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Η συγκεκριμένη επαφή, που φέρεται να έγινε το 2025, έχει τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, με βασικό ζητούμενο να διαπιστωθεί αν κατά τη διάρκειά της παραδόθηκαν απόρρητες πληροφορίες, όπως μεταδίδει το Star. 

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν, επίσης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο Κινέζος συνεργάτης του στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να πέρασε από τη χώρα μας για λίγες μόνο ώρες, στο περιθώριο επαγγελματικού ταξιδιού στην Ευρώπη.

Το ειδικό λογισμικό στο κινητό του τηλέφωνο 

Την ίδια ώρα, καθώς η έρευνα προχωρά,  στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες πληροφορίες για τη μεθοδολογία που φέρεται να ακολούθησε ο 54χρονος σήμαναρχος που κατηγορείται ότι παρείχε πληροφορίες στην Κίνα. Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό κινεζικής προέλευσης, εγκατεστημένο σε ένα από τα δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του.

Η διαδικασία λειτουργίας του λογισμικού ήταν η εξής:

- ό,τι φωτογράφιζε ο σμήναρχος το μετέτρεπε σε έναν QR κωδικό,
- στη συνέχεια με άλλη εφαρμογή έστελνε αυτόν τον κωδικό στον Κινέζο χειριστή του,
- με παρόμοια εφαρμογή ο αποδέκτης του κωδικού που βρισκόταν στην Κίνα, μετέτρεπε το QR σε φωτογραφία.

Στο μικροσκόπιο και οι τρόποι πληρωμής του σμήναρχου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές και στον τρόπο αμοιβής του 54χρονου.

Από την ψηφιακή ανάλυση προέκυψε ότι διατηρούσε cryptowallet, στο οποίο έχει καταγραφεί κινητικότητα που αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Παρότι δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί το ακριβές υπόλοιπο, οι συναλλαγές αυτές θεωρούνται ενδεικτικές οικονομικού ανταλλάγματος για τη δράση του, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει παραδεχθεί και ο ίδιος.

Πώς έσπασε και ομολόγησε την κατασκοπεία υπέρ Κίνας

Μετά τη σύλληψή του, ο σμήναρχος οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, όπου από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί έπειτα από έρευνα μηνών των ελληνικών υπηρεσιών, οι οποίες είχαν ενημερωθεί εγκαίρως από την CIA.

Τη διαδικασία της ανάκρισης ανέλαβε κλιμάκιο δύο στελεχών της ΕΥΠ, εκ των οποίων το ένα προερχόταν από την αντικατασκοπεία, ενώ το δεύτερο διέθετε εξειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων.

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, το σημείο-κλειδί που οδήγησε τον 54χρονο αξιωματικό στην ομολογία για κατασκοπευτική δράση υπέρ της Κίνας ήταν η εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση που του παρουσιάστηκε σχετικά με το ειδικό λογισμικό το οποίο είχε εντοπιστεί στο κινητό του τηλέφωνο.

Το ταξίδι στην Κίνα

Ο 54χρονος, όπως ακόμη έγινε γνωστό, είχε ταξιδέψει ιδιωτικά στο Πεκίνο το 2024 για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών, χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του για το ταξίδι στο εξωτερικό όπως οφείλουν να κάνουν οι στρατιωτικοί.

Εκεί πιστεύεται ότι έγιναν οι πρώτες τετ α τετ επαφές του Έλληνα αξιωματικού με τον Κινέζο που ανέλαβε να τον στρατολογήσει. Σε μια από αυτές του έδωσε και το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για την επικοινωνία τους.

Υπενθυμίζεται ότι 54χρονος σμήναρχος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία, παραμένει υπό κράτηση και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.
