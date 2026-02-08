Τι καιρό θα κάνει την Τσικνοπέμπτη: Η αλλαγή σκηνικού στην Αττική, τι δείχνουν προγνώσεις και χάρτες

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Τσικνοπέμπτη
(12/2) και το ενδιαφέρον στρέφεται, εκτός από τις προετοιμασίες για το παραδοσιακό «τσίκνισμα», και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα.
Έτσι εύλογα δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρακολουθούν τις τελευταίες ημέρες τα μετεωρολογικά δεδομένα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο καιρός θα επιτρέψει τον εορτασμό σε εξωτερικούς χώρους. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τσικνοπέμπτη
Για τη συγκεκριμένη ημέρα η πρόγνωση στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
αναφέρει τα εξής:
«Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και αρχικά στα νότια και ανατολικά πελάγη και από το απόγευμα και στο Ιόνιο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο».
«Καλός ο καιρός στην Αττική μέχρι το απόγευμα»
Για το σκηνικό του καιρού την Τσικνοπέμπτη μίλησε και ο μετεωρολόγος του Actiom24, Δημήτρης Παπαϊωάννου.
Όπως είπε «την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά και αρκετές βροχές έως το επόμενο Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο».
Όσον αφορά την Τσικνοπέμπτη
, σημείωσε: «Φαίνεται ότι κάποιες μπόρες θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο. Μέχρι το μεσημέρι ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το απόγευμα όμως, και κυρίως το βράδυ, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες που θα είναι ισχυρές στη δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, στη δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και το Ιόνιο αναμένουμε ισχυρές βροχές, οι οποίες μέχρι αργά τη νύχτα θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Στερεά».
Ειδικότερα για την Αττική
, όπως είπε, «περιμένουμε καλό καιρό έως και το απόγευμα, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το βράδυ αναμένονται βροχές, οι οποίες θα ενταθούν αργά τη νύχτα».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg9kiixl4fwh)
Τσατραφύλλιας: «Ολαταχώς για Τσιγκο-Πέμπτη»
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έκανε λόγο... για Τσιγκο-Πέμπτη, ενώ δημοσίευσε και σχετικούς χάρτες.
Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτησή του
«Ολοταχώς για Τσιγκο-Πέμπτη... Καλή Κυριακή! Νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ξεκινάει από τη Δευτέρα ο οποίος θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα. Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.
Οι περιοχές αυτές, λόγω των εμμονικών βροχοπτώσεων, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και τοπικά πλημμυρικών φαινόμενων, εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών.
Μην περιμένετε σοβαρά κρύα και αυτή την εβδομάδα. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από την Πέμπτη θα ενισχυθούν. Τα χιόνια θα είναι λίγα και στα ορεινά. Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές. Το ίδιο και το Σαββατοκύριακο που Θα πραγματοποιηθούν καρναβαλικές εκδηλώσεις».