Άγιος Δημήτριος: Μετά από καταδίωξη, ένας 17χρονος χτύπησε δύο μηχανές πριν καταλήξει με το ΙΧ του στο ίντερνετ καφέ
Άγιος Δημήτριος: Μετά από καταδίωξη, ένας 17χρονος χτύπησε δύο μηχανές πριν καταλήξει με το ΙΧ του στο ίντερνετ καφέ
Το όχημα με τους δύο επιβαίνοντες, που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο πριν λίγες ημέρες, εντοπίστηκε στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Πριάμου
Συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη το βράδυ του Σαββάτου στον Αγιο Δημήτριο ένας 17χρονος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 22:20, περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Πριάμου ένα όχημα με δύο επιβαίνοντες, του οποίου είχε δηλωθεί η κλοπή πριν από λίγες μέρες. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο αλλά εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
Κατά την διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην οδό Ιωάννου Μεταξά και προσέκρουσε, αρχικά, σε δύο σταθμευμένες μηχανές και μετά σε πρόσοψη ίντερνετ καφέ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Στη συνέχεια ο οδηγός και ο συνοδηγός εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πρόκειται για έναν 17χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 22:20, περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Πριάμου ένα όχημα με δύο επιβαίνοντες, του οποίου είχε δηλωθεί η κλοπή πριν από λίγες μέρες. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο αλλά εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
Κατά την διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην οδό Ιωάννου Μεταξά και προσέκρουσε, αρχικά, σε δύο σταθμευμένες μηχανές και μετά σε πρόσοψη ίντερνετ καφέ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Στη συνέχεια ο οδηγός και ο συνοδηγός εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πρόκειται για έναν 17χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού.
@fumerasa
Οδηγός της Χρονιάς #woman #athens #agiosdimitrios #carcrash #battlenet♬ original sound - Tom.rmx
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα