Άγιος Δημήτριος: Μετά από καταδίωξη, ένας 17χρονος χτύπησε δύο μηχανές πριν καταλήξει με το ΙΧ του στο ίντερνετ καφέ

Το όχημα με τους δύο επιβαίνοντες, που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο πριν λίγες ημέρες, εντοπίστηκε στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Πριάμου