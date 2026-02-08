Αλλαγές στη κόκκινη γραμμή του Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα 4 σταθμοί, αναλυτικά τα δρομολόγια

Τα τελευταία δρομολόγια

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή

Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη οι αλλαγές στη λειτουργία τηςτουπου ανακοίνωσε ηΟι σταθμοί(Γραμμή 2),καιθα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους νωρίτερα, στις 21:40, από Κυριακή έως και Πέμπτη, εξαιτίας εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.Ωστόσο, ο σταθμόςθα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά τη(Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο).Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών τηςθα διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο και Άγιος Ιωάννης – Ελληνικό.Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 21:25Πανεπιστήμιο 21:37, Σύνταγμα 21:40, Ακρόπολη 21:41, Συγγρού-Φιξ 21:43, Νέος Κόσμος 21:44)Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 21:25Άγ. Δημήτριος 21:33, Άγ. Ιωάννης 21:36, Νέος Κόσμος 21:37, Συγγρού-Φιξ 21:39, Ακρόπολη 21:41, Σύνταγμα 21:43Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμαθέτει σε λειτουργία προσωρινή λεωφορειακή γραμμή με την ονομασία Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης», από την Κυριακή 8/2 έως και την Πέμπτη, μεταξύ 21:40 και της λήξης της κυκλοφορίας του Μετρό.Στην κατεύθυνση από Πανεπιστήμιο προς Άγιο Ιωάννη, τα λεωφορεία θα διέρχονται από τις στάσεις Πανεπιστήμιο (Σίνα), Σύνταγμα (προσωρινή στάση στη Βασ. Αμαλίας), Ακρόπολη (Βασ. Αμαλίας), Φιξ (Καλλιρρόης – στάση Τραμ), Νέος Κόσμος (Αμβροσίου Φραντζή) και Άγιος Ιωάννης (Κασομούλη).