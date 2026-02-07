Το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου ανέβασε απαξιωτικό άρθρο για την Ελλάδα και σε λίγα λεπτά το έσβησε

Επρόκειτο για άρθρο γνώμης που αφορούσε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα ως ρίσκο που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες περιπέτειες





Ποιος ασκεί τελικά ενεργειακή και εξωτερική πολιτική Η Κύπρος επενδύει στρατηγικά στη ρητορική της άρσης ενεργειακής απομόνωσης και της διασύνδεσης με την Ευρώπη. Ο GSI είναι ακριβώς αυτό.



Για λίγη ώρα, ο επίσημος λογαριασμός του κυπριακού Υπουργείου Οικονομικών στο X λειτούργησε σαν τρολ, αναδημοσιεύοντας άρθρο κυπριακής ιστοσελίδας για τον GSI... για να αποσύρει την ανάρτηση λίγη ώρα αργότερα, χωρίς να δοθεί καμία εξήγησε τόσο για την ανάρτηση όσο και για την αποκαθήλωση.Το κείμενο που προβλήθηκε από το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν μια τυπική ενημέρωση για τον GSI.Ήταν άρθρο γνώμης, με σαφή στόχευση, να εμφανίσει τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό , ως τον «μόνο λογικό» στην υπόθεση και ταυτόχρονα να παρουσιάσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα ως ρίσκο που μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις ανάλογες των Ιμίων, υπονοώντας ότι η Ελλάδα μπορεί να συμπαρασύρει και την Κύπρο σε επικίνδυνες περιπέτειες.Είναι προφανές, ανέφεραν πολιτικοί κύκλοι στη Λευκωσία πως, «όταν ένα υπουργείο αναδημοσιεύει ένα τέτοιο κείμενο, δεν κάνει απλώς επικοινωνία, αλλά δείχνει κατεύθυνση και όταν το κατεβάζει, δείχνει ότι κατάλαβε το πρόβλημα, αλλά το ίχνος έχει μείνει». Αυτή η ρητορική απαξίωσης προς την ελληνική πλευρά δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, αλλά το αποκορύφωμα μιας τακτικής που ακολουθεί ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών εδώ και μήνες.Ο Μάκης Κεραυνός έχει εδώ και καιρό σηκώσειλέγοντας πως το έργο είναι «μη βιώσιμο», επικαλούμενος δύο μελέτες «από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς» που, όπως είπε, καταλήγουν ότι το έργο είναι ασύμφορο «με τους συγκεκριμένους όρους».Οι μελέτες αυτές δεν παρουσιάστηκαν ποτέ με τρόπο που να κλείνει τη συζήτηση. Η στάση του κ. Κεραυνού αποτελεί πολιτικό παράδοξο, καθώς ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών συμπεριφέρεται ως βασικός ρυθμιστής μιας υπόθεσης που είναι ταυτόχρονα ενεργειακή, ευρωπαϊκή και γεωπολιτική και η Λευκωσία εμφανίζεται να μιλά με δύο στόματα.Η Κύπρος επενδύει στρατηγικά στη ρητορική της άρσης ενεργειακής απομόνωσης και της διασύνδεσης με την Ευρώπη. Ο GSI είναι ακριβώς αυτό.Προσφέρει ηλεκτρική διασύνδεση υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, μήκους 898 χιλιομέτρων, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση €657 εκατ. από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), όπως καταγράφεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επίσημη ιστοσελίδα του έργου.Επιπλέον, το έργο εντάσσεται, με γεωστρατηγικό αποτύπωμα που ξεπερνά κατά πολύ τους ψυχρούς αριθμούς.Αν όλα αυτά αποτελούν «εθνική στρατηγική», τότε πώς γίνεται το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου να αναδημοσιεύει άρθρο που βάζει την Λευκωσία απέναντι από την Αθήνα και παρουσιάζει την Ελλάδα ως μια ανεύθυνη χώρα που θέλει να συμπαρασύρει την Κύπρο στον γκρεμό;

Ο ανασχηματισμός έδωσε στίγμα Στο παρασκήνιο, ο ανασχηματισμός που άφησε τον Μάκη Κεραυνό στη θέση του και εκπαραθύρωσε τον τέως υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου, ερμηνεύτηκε ήδη ως μήνυμα σε σχέση με τον GSI.



Όταν, σε αυτό το κάδρο, μπαίνει και η δημόσια διαφοροποίηση του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), Νικόλα Παπαδόπουλου, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει καλέσει την κυβέρνηση να αφήσει τις αντιφάσεις και να προχωρήσει «χωρίς καθυστέρηση» το έργο, λέγοντας καθαρά ότι «ο GSI πρέπει να γίνει».



Με απλά λόγια, το βασικό συμπολιτευόμενο κόμμα εμφανίζεται να πιέζει προς μία κατεύθυνση, ο υπουργός του προς άλλη, και η κυβέρνηση να προσπαθεί να τα χωρέσει όλα στο ίδιο καλάθι.



Το delete δεν λύνει το πρόβλημα Η αναδημοσίευση ενός άρθρου που «αγιογραφεί» έναν υπουργό και «δαιμονοποιεί» την Ελλάδα, ανέφεραν πολιτικοί κύκλοι στη Λευκωσία, δεν ήταν απλώς άστοχη. Ήταν πολιτικά επικίνδυνη.



Η απόσυρση της ανάρτησης δεν αναιρεί το γεγονός της αναδημοσίευσης, ούτε σβήνει το μήνυμα που εξέπεμψε. Δηλαδή ότι μέσα στην κυπριακή κυβέρνηση υπάρχει ρεύμα που αντιμετωπίζει τον GSI όχι ως στρατηγική έξοδο από την απομόνωση, αλλά ως αντικείμενο εσωτερικής κατανάλωσης με σαφές λαϊκίστικό πρόσημο.



Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν είναι νέα υπόθεση. Ξεκίνησε ως EuroAsia Interconnector και αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες. Στόχος είναι να συνδεθεί η Κύπρος, το τελευταίο ενεργειακά απομονωμένο κράτος - μέλος της ΕΕ, με το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω Κρήτης, δημιουργώντας ταυτόχρονα έναν διάδρομο μεταφοράς ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη.



Παρά τη γεωπολιτική σημασία του έργου, το οποίο στηρίζουν θερμά τόσο η Κομισιόν όσο και η Ελλάδα, η Λευκωσία φαίνεται να εγκλωβίζεται σε εσωτερικές σκοπιμότητες και σε μια ακατανόητη καχυποψία απέναντι στην Αθήνα. Η τακτική αυτή δεν εκθέτει μόνο την κυπριακή κυβέρνηση στα μάτια των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην περιοχή.