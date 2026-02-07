Φωτογραφίες από το «κάστρο» της συμμορίας με τα λαθραία τσιγάρα: Κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν κάθε γωνία
Το «αρχηγείο» της οργάνωσης λειτουργούσε σε ένα σπίτι, στην άκρη του οικισμού των Ανω Λιοσίων, κοντά στην Αττική Οδό
Ένα κανονικό, επιχειρησιακό κέντρο για την αποθήκευση και τη διακίνηση των λαθραίων τσιγάρων είχαν στήσει στην περιοχή των Άνω Λιοσίων τα μέλη του κυκλώματος των «τσιγαράδων» που συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια των παράλληλων επιχειρήσεων του ελληνικού FBI σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη.
Το «αρχηγείο» της οργάνωσης λειτουργούσε σε ένα σπίτι, στην άκρη του οικισμού, κοντά στην Αττική Οδό, και εκεί κατέληγαν οι κούτες με τα λαθραία τσιγάρα από το εργοστάσιο παραγωγής του Αυλώνα.
Σε αυτό το χώρο τα μέλη του κυκλώματος αποθήκευαν το παράνομο εμπόρευμα και στη συνέχεια το διακινούσαν είτε σε άλλες αποθήκες της οργάνωσης είτε απευθείας στο λαθρεμπόριο.
Τον έλεγχο του επιχειρησιακού κέντρου είχε το ένα από τα δύο αδέλφια, ομογενείς από την Ρωσία, οι οποίοι ήταν οι αρχηγοί της εγκληματικής ομάδας.
Το κτίριο θυμίζει «φρούριο» με κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν κάθε γωνιά του, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το protothema.gr.
Μια ψηλή, μεταλλική γκαραζόπορτα κρύβει την αυλή του σπιτιού στην οποία υπάρχει ένας προθάλαμος, μπροστά από την κύρια είσοδο.
Στην πίσω πλευρά, βρίσκονται οι αποθήκες, κάτω από ξύλινα και μεταλλικά υπόστεγα ενώ το γκαράζ ελέγχει μια από τις συνολικά 8 κάμερες.
