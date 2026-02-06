Κύκλωμα τσιγαράδων: Η ομάδα του «Μπαλαρίνα» και η κόντρα με την ομάδα του Εντίκ

Η κόντρα με την ομάδα του Εντίκ

Στην αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων προχώρησαν τα στελέχη του ελληνικού FBI.Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι είχαν στήσειπου διέθετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπωςΗ «κεντρική μονάδα» της επιχείρησης βρισκόταν στηενώ διέθετε και 10 αποθήκες κυρίως σεΚατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια για τη δράση της οργάνωσης.Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ως αρχηγοί της ομάδας εμφανίζονται δύο άνδρες (είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες) με έναν εξ αυτών να φέρει το ψευδώνυμο «». Μάλιστα η ομάδα του «Μπαλαρίνα» φέρεται να βρίσκεται σε κόντρα με τηνγια την επικράτηση στον χώρο των παράνομων τσιγάρων.Ο Εντίκ θεωρείται κυρίαρχος στον χώρο των λαθραίων τσιγάρων και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα τουκαι συγκεκριμένα των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη.