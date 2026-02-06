Κύκλωμα τσιγαράδων: Η ομάδα του «Μπαλαρίνα» και η κόντρα με την ομάδα του Εντίκ
Κύκλωμα τσιγαράδων: Η ομάδα του «Μπαλαρίνα» και η κόντρα με την ομάδα του Εντίκ
Έχουν συλληφθεί 25 άτομα, τα περισσότερα στην Αττική και έχουν κατασχεθεί όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα
Στην αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων προχώρησαν τα στελέχη του ελληνικού FBI.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει κανονική παραβιομηχανία που διέθετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως μηχανήματα, παρασκευαστήριο, αποθήκες και φορτηγά.
Η «κεντρική μονάδα» της επιχείρησης βρισκόταν στη Βοιωτία ενώ διέθετε και 10 αποθήκες κυρίως σε Μαγνησία, Αττική και Κατερίνη.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 25 άτομα (19 στην Αττική και έξι στη Βοιωτία). Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια για τη δράση της οργάνωσης.
Ο Εντίκ θεωρείται κυρίαρχος στον χώρο των λαθραίων τσιγάρων και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα του βρίσκεται πίσω από τις δολοφονίες κάποιων εκ των μελών της Greek Mafia και συγκεκριμένα των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη.
Η κόντρα με την ομάδα του ΕντίκΣύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ως αρχηγοί της ομάδας εμφανίζονται δύο άνδρες (είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες) με έναν εξ αυτών να φέρει το ψευδώνυμο «Μπαλαρίνα». Μάλιστα η ομάδα του «Μπαλαρίνα» φέρεται να βρίσκεται σε κόντρα με την ομάδα των ομογενών του Εντίκ για την επικράτηση στον χώρο των παράνομων τσιγάρων.
