Κύκλωμα λαθρεμπορίας καπνού: Το εργοστάσιο στον Αυλώνα και το επιχειρησιακό κέντρο στα Λιόσια, κατασχέθηκε πάνω από 1 εκατ. ευρώ
Σημειώνεται ότι συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και έξι στη Βοιωτία

Νέα στοιχεία προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των Αρχών για την αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κρυφό εργοστάσιο στον Αυλώνα, το οποίο οι εμπλεκόμενοι είχαν αποκρύψει επιμελώς, κατασκευάζοντας χώρους με γυψοσανίδες ώστε να μην είναι ορατή η πραγματική του έκταση. Στο εσωτερικό του εργοστασίου βρέθηκαν σύγχρονα μηχανήματα, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο επεξεργασίας καπνού και γραμμές παρασκευής τσιγάρων.

Παράλληλα, στα Λιόσια αποκαλύφθηκε επιχειρησιακό κέντρο, από το οποίο, όπως προέκυψε, συντονιζόταν ολόκληρη η διαδικασία: από την παραγωγή μέχρι την αποθήκευση και την προώθηση των παράνομων καπνικών προϊόντων στην αγορά. 

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν χρηματικά ποσά που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και έξι στη Βοιωτία. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως η δράση, η δομή και οι διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης.
