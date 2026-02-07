Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Θεσσαλονίκη: Στο πρόσωπο τα εγκαύματα του αστυνομικού που τραυματίστηκε στα επεισόδια του ΑΠΘ, πάνω από 300 οι προσαγωγές μετά τις μολότοφ
«Αμέτρητες» ήταν οι μολότοφ που έπεσαν τα ξημερώματα έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
Πολύ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σήμερα τα ξημερώματα με την αστυνομία να προχωρά σε μαζικές προσαγωγές που ξεπέρασαν τις 300 συνολικά. Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θοδωρής Τσαϊρίδης μίλησε σήμερα το πρωί για όσα έγιναν χθες το βράδυ μιλώντας μεταξύ άλλων και για την κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που τραυματίστηκε. «Μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, δεν διατρέχει κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο από όσα ξέρουμε, όμως θα παραμείνει νοσηλευόμενος για μερικές εξετάσεις» είπε αρχικά και πρόσθεσε πως «τα εγκαύματά του είναι κατά κύριο λόγο στο πρόσωπο και το λαιμό».
Σχετικά με τα επεισόδια, ο κ. Τσαϊρίδης δήλωσε πως πρόκειται για «πολύ σοβαρά επεισόδια» καθώς «βγήκαν εκατοντάδες άτομα και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με βόμβες μολότοφ, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και εν συνεχεία στήθηκε μια επιχείρηση άκρως επιτυχημένη που οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν εντός και προχώρησαν στην προσαγωγή 309 ατόμων που είναι και ο τελικός αριθμός».
Είπε επίσης: «Από τις ελάχιστες φορές που θυμάμαι να έγινε άμεσα μια τόσο συντονισμένη επιχείρηση και επιτέλους αυτοί που δημιούργησαν τα επεισόδια, προς το παρόν προσήχθησαν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναζητούνται και ποινικές ευθύνες για το ποιοι έδωσαν άδεια σε αυτό το πάρτι. Οι μολότοφ ήταν αμέτρητες. Κάθε χρόνο που γίνεται αυτό το πάρτι, γνωρίζουμε τι θα γίνει και για αυτό ήταν ενισχυμένες οι αστυνομικές δυνάμεις έξω από το πανεπιστήμιο χθες».
Από τη ρίψη μολότοφ ένα αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ άλλα δύο αυτοκίνητα έχουν υποστεί σοβαρές φθορές
Δείτε εικόνες:
Λόγω των επεισοδίων, τμήμα της Εγνατίας παρέμεινε κλειστό, στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ οχήματα της πυροσβεστικής καθάρισαν το οδόστρωμα από σπασμένα μπουκάλια και αντικείμενα.
Δείτε εικόνες:
Δείτε βίντεο από τα χθεσινά επεισόδια
Δείτε φωτογραφίες
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για τα σοβαρά επεισόδιαΣτα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από τους χώρους του ΑΠΘ και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και σοβαρές φθορές σε αυτοκίνητα πολιτών, εξέδωσε και η Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.
Επίσης εκφράζεται η «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις».
Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό.
