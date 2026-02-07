Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Στη φάκα η «μπέμπα» και η συμμορία της που διακινούσαν ναρκωτικά στην Αθήνα: Είναι στην παρανομία από το 1982
Αρχηγός της οργάνωσης είναι μία 66χρονη, που φέρει το ψευδώνυμο «μπέμπα» και εδώ και δεκαετίες απασχολεί την ΕΛ.ΑΣ. για παρόμοια αδικήματα
Στην αποδόμηση οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν τις προηγούμενες μέρες στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε μέλη της ομάδας, μεταξύ αυτών και το ηγετικό. Ο λόγος για μία 66χρονη που φέρει το ψευδώνυμο «μπέμπα» και εδώ και δεκαετίες απασχολεί την ΕΛ.ΑΣ. για παρόμοια αδικήματα.
Ειδικότερα, όταν ήταν 21 ετών κατηγορήθηκε για υγειονομικές παραβάσεις. Το 1982 για σωματική βλάβη εξ αμελείας και κλοπή, ενώ από το 1983 άρχισε να απασχολεί επανειλημμένα για ναρκωτικά μέχρι και το 2014.
Για τον τερματισμό της δράσης του κυκλώματος, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα, Κερατέα, Περιστέρι, Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η αρχηγός είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των λοιπών μελών, την ανεύρεση προμηθευτών, την παραλαβή και φύλαξη των κερδών, τη φύλαξη, μεταφορά και περιστασιακή διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη νόθευση και τυποποίηση ηρωίνης.
Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη ήταν επιφορτισμένα, κατά περίπτωση, για την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών, την επανατυποποίηση και διακίνηση αυτών, την παραλαβή χρημάτων από τις πωλήσεις, καθώς και τη λειτουργία χώρου απόκρυψης («καβάτζα») για τον ανεφοδιασμό της οργάνωσης.
Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορούμενων, καθώς και τις έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 17.170 ευρώ, 1.445,1 γραμμάρια ηρωίνης, 468,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 52 γραμμάρια κοκαΐνης, 58 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης, 6.762,5 γραμμάρια από σκόνες άγνωστης χημικής σύσταση και άλλα.
