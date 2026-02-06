Αγωνία για την 80χρονη που εξαφανίστηκε στο Καινούργιο Αγρινίου

Οι Αρχές εντόπισαν ένα αντικείμενο που φέρεται να είχε πάνω της η ηλικιωμένη, όταν εξαφανίστηκε, και πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή του Βλοχού