Αγωνία για την 80χρονη που εξαφανίστηκε στο Καινούργιο Αγρινίου
Οι Αρχές εντόπισαν ένα αντικείμενο που φέρεται να είχε πάνω της η ηλικιωμένη, όταν εξαφανίστηκε, και πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή του Βλοχού

Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι προσπάθειες εντοπισμού της 80χρονης, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (4/2) στο Καινούργιο Αγρινίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το agrinionews.gr, οι Αρχές εντόπισαν ένα αντικείμενο που φέρεται να είχε πάνω της η ηλικιωμένη, όταν εξαφανίστηκε, και πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή του Βλοχού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες, αστυνομικοί, ομάδα της ΕΜΟΔΕ και μέλη της ΕΟΕΔ Μεσολογγίου, οι οποίοι «χτενίζουν» την περιοχή.

Τις τελευταίες ώρες, λόγω των καιρικών συνθηκών δεν είναι εφικτή η αρωγή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου.

