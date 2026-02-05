Εξαφανίστηκε 80χρονη στο Καινούργιο Αγρινίου, κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Ηλικιωμένη Αγρίνιο

Εξαφανίστηκε 80χρονη στο Καινούργιο Αγρινίου, κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή της Αβόρανης, όπου φέρεται να εντοπίστηκε η γυναίκα τις τελευταίες ώρες

Εξαφανίστηκε 80χρονη στο Καινούργιο Αγρινίου, κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της
Συναγερμός έχει σημάνει από το απόγευμα της Τετάρτης (4/2) για την εξαφάνιση μιας 80χρονης στο Καινούργιο Αγρινίου.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, από χθες το βράδυ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό της.  Στο έργο των Αρχών συνδράμουν και η 6η ΕΜΟΔΕ από την Πάτρα καθώς και πολίτες.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή της Αβόρανης, όπου φέρεται να εντοπίστηκε η ηλικιωμένη τις τελευταίες ώρες.

