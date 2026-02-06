Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών ήταν ο σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία, τον έπιασαν λίγο πριν στείλει πληροφορίες στην Κίνα
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών ήταν ο σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία, τον έπιασαν λίγο πριν στείλει πληροφορίες στην Κίνα
Αυτό που φαίνεται ότι τον έκανε «θελκτικό» στους Κινέζους ήταν η πρόσβαση που είχε σε νευραλγικές πληροφορίες που σχετίζονται με κινήσεις μέσων, προσώπων και σχηματισμών, με επίκεντρο τους ΝΑΤΟϊκούς σχηματισμούς
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής ήταν ο 54χρονος σμήναρχος που συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης για κατασκοπεία.
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποστείλει στην Κίνα πληροφορίες που αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.
Ο 54χρονος αξιωματικός ήταν διοικητής μονάδας στο Καβούρι και είχε πρόσβαση σε κρίσιμες νατοϊκές πληροφορίες λόγω της ιδιότητάς του και της θέσης του, κατά τη σταδιοδρομία του στις Ένοπλες Δυνάμεις είχε αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για:
Αυτό που φαίνεται ότι τον έκανε «θελκτικό» στους Κινέζους ήταν η πρόσβαση που είχε σε νευραλγικές πληροφορίες που σχετίζονται με κινήσεις μέσων, προσώπων και σχηματισμών, με επίκεντρο τους ΝΑΤΟϊκούς σχηματισμούς.
Η υποκλοπή των πληροφοριών, κατά πληροφορίες, γινόταν με συσκευή που του είχαν δώσει οι Κινέζοι και η οποία είχε ειδικό λογισμικό για να φωτογραφίζει απόρρητα έγγραφα και να τα στέλνει ηλεκτρονικά.
Ο ίδιος μηχανισμός όμως ήταν που τον πρόδωσε καθώς άφηνε ίχνη μέσω κωδικού QR που χρησιμοποιούσε και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του μέσω της οποίας μετέφερε κρίσιμες και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στο Πεκίνο.
Η ενημέρωση σήμανε συναγερμό με την ΕΥΠ να αναλαμβάνει την παρακολούθηση του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας σε συνδρομή με την ΕΛΑΣ.
Όπως φαίνεται οι Κινέζοι είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ευρύτερο δίκτυο καθώς μια ημέρα πριν τη σύλληψη του 54χρονου η εισαγγελία στο Παρίσι είχε ανακοινώσει τη σύλληψη άλλων τεσσάρων ατόμων - ανάμεσά τους δύο Κινέζοι - για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.
Σύμφωνα με τη γαλλική Εισαγγελία, οι Κινέζοι υπήκοοι είχαν εισέλθει στο γαλλικό έδαφος με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink και δεδομένων από «οντότητες ζωτικής σημασίας, ιδίως στρατιωτικές», προκειμένου να τα διαβιβάσουν στο Πεκίνο.
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποστείλει στην Κίνα πληροφορίες που αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.
Ο 54χρονος αξιωματικός ήταν διοικητής μονάδας στο Καβούρι και είχε πρόσβαση σε κρίσιμες νατοϊκές πληροφορίες λόγω της ιδιότητάς του και της θέσης του, κατά τη σταδιοδρομία του στις Ένοπλες Δυνάμεις είχε αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για:
- -τα ραντάρ ερεύνης,
- -τις ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες
- -τον ηλεκτρονικό πόλεμο
- -τα συστήματα επιτήρησης, αλλά και
- -τα συστήματα ραδιοναυτιλίας,
Αυτό που φαίνεται ότι τον έκανε «θελκτικό» στους Κινέζους ήταν η πρόσβαση που είχε σε νευραλγικές πληροφορίες που σχετίζονται με κινήσεις μέσων, προσώπων και σχηματισμών, με επίκεντρο τους ΝΑΤΟϊκούς σχηματισμούς.
Το QR code που τον πρόδωσε
Η υποκλοπή των πληροφοριών, κατά πληροφορίες, γινόταν με συσκευή που του είχαν δώσει οι Κινέζοι και η οποία είχε ειδικό λογισμικό για να φωτογραφίζει απόρρητα έγγραφα και να τα στέλνει ηλεκτρονικά.
Ο ίδιος μηχανισμός όμως ήταν που τον πρόδωσε καθώς άφηνε ίχνη μέσω κωδικού QR που χρησιμοποιούσε και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του μέσω της οποίας μετέφερε κρίσιμες και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στο Πεκίνο.
Η συνεργασία με μυστική υπηρεσία του εξωτερικούΟι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν πριν από μερικούς μήνες και από μυστική υπηρεσία άλλης χώρας για τη δράση του 54χρονου σμήναρχου.
Η ενημέρωση σήμανε συναγερμό με την ΕΥΠ να αναλαμβάνει την παρακολούθηση του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας σε συνδρομή με την ΕΛΑΣ.
Όπως φαίνεται οι Κινέζοι είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ευρύτερο δίκτυο καθώς μια ημέρα πριν τη σύλληψη του 54χρονου η εισαγγελία στο Παρίσι είχε ανακοινώσει τη σύλληψη άλλων τεσσάρων ατόμων - ανάμεσά τους δύο Κινέζοι - για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.
Σύμφωνα με τη γαλλική Εισαγγελία, οι Κινέζοι υπήκοοι είχαν εισέλθει στο γαλλικό έδαφος με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink και δεδομένων από «οντότητες ζωτικής σημασίας, ιδίως στρατιωτικές», προκειμένου να τα διαβιβάσουν στο Πεκίνο.
Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα