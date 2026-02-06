Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών ήταν ο σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία, τον έπιασαν λίγο πριν στείλει πληροφορίες στην Κίνα

Αυτό που φαίνεται ότι τον έκανε «θελκτικό» στους Κινέζους ήταν η πρόσβαση που είχε σε νευραλγικές πληροφορίες που σχετίζονται με κινήσεις μέσων, προσώπων και σχηματισμών, με επίκεντρο τους ΝΑΤΟϊκούς σχηματισμούς