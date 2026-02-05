Σε δίκτυο Κινέζων κατασκόπων ο Έλληνας σμήναρχος - Στο στόχαστρο νατοϊκά σχέδια, συνελήφθησαν άλλοι τέσσερις στη Γαλλία
Η υπόθεση κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο συλληφθείς υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση σε τομέα πληροφοριών του ΝΑΤΟ - Εντονο ενδιαφέρον των ΗΠΑ
Σε ένα ευρύτερο δίκτυο κατασκοπείας υπέρ της Κίνας στην Ευρώπη φέρεται να συμμετείχε ο Έλληνας σμήναρχος που συνελήφθη από τις στρατιωτικές αρχές της Ελλάδος και ομολόγησε.
Χθες, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους δύο Κινέζοι υπήκοοι για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι Κινέζοι υπήκοοι είχαν εισέλθει στο γαλλικό έδαφος με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink και δεδομένων από «οντότητες ζωτικής σημασίας, ιδίως στρατιωτικές», προκειμένου να τα διαβιβάσουν στη χώρα προέλευσής τους, την Κίνα.
Οι ελληνικές αρχές αναζητούν την σύνδεση του 54χρονου σμήναρχου με το δίκτυο των συλληφθέντων στη Γαλλία. Ο συλληφθείς, που ομολόγησε τη δράση του, μεταφέρθηκε στο Αεροδικείο όπου και ανακρίνεται από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ για τις διασυνδέσεις του καθώς και εάν είχε συνεργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε στρατολογήσει τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο. Παράλληλα, ερευνάται και για άλλα πρόσφατα αντίστοιχα περιστατικά.
Ο 54χρονος ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, υπηρετούσε ως διοικητής σε μονάδα στο Καβούρι και από τον Ιούλιο του 2025 αποσπάστηκε σε άλλη μονάδα, όπου είχε πρόσβαση σε επικοινωνίες και ηλεκτρονικά μέσα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέκλεπτε απόρρητες πληροφορίες μέσω μιας συσκευής με ειδικό λογισμικό που του είχαν προμηθεύσει Κινέζοι. Μέσω αυτού φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και τα έστελνε ηλεκτρονικά στους εντολοδόχους του. Ο εν λόγω αξιωματικός φέρεται να «άφησε ίχνη» μέσω του κωδικού QR που χρησιμοποιούσε και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του μέσω της οποίας μετέφερε κρίσιμες και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στο Πεκίνο.
Νατοϊκά σχέδια στο στόχαστρο
Η υπόθεση κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή καθώς ο συλληφθείς υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση σε τομέα πληροφοριών του ΝΑΤΟ εξ ου και η υπόθεση απασχολεί και τις ΗΠΑ για διαρροή νατοϊκών σχεδίων, ενώ είχε πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία για την ανάπτυξη τεχνολογίας, την εθνική ασφάλεια και την άμυνα. Μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποστείλει στην Κίνα πληροφορίες που αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.
Πώς τον εντόπισαν
Ο εντοπισμός του έγινε προ μερικών μηνών. Την Ελλάδα ειδοποίησε μυστική υπηρεσία άλλης ξένης χώρας. Μόλις η ΕΥΠ έλαβε το σήμα για την δραστηριότητά του, έθεσε τον σμήναρχο υπό παρακολούθηση με τη συνδρομή και της ΕΛΑΣ. Η απόφαση να επέμβουν και να τον συλλάβουν σήμερα οι στρατιωτικές αρχές ελήφθη καθώς υπήρξε η εκτίμηση ότι οι πληροφορίες που διοχέτευε αφορούσαν ολοένα και περισσότερα «ευαίσθητα» θέματα.
Οι πράξεις θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Κατά πληροφορίες, η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε, όταν επέστρεψε από την επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ
«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».
