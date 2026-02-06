Σύλληψη σμήναρχου για κατασκοπεία υπέρ Κίνας: Τι πρόδωσε τον 54χρονο, φόβοι στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκτεταμένο δίκτυο
Mπαράζ συλλήψεων στην Ευρώπη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Τα «κλειδιά» που οδήγησαν στον εντοπισμό του
Με επίκληση της προστασίας των εθνικών συμφερόντων και με διαφορά λίγων ωρών συνέλαβαν οι ελληνικές και οι γαλλικές αρχές πρόσωπα εμπλεκόμενα σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, σημαίνοντας συναγερμό σε όλη την Ευρώπη.
Αν και η περίπτωση της σύλληψης του 54χρονου σμήναρχου, διοικητή μονάδας χθες στο Καβούρι υπήρξε διαφορετική από αυτήν της Ζιρόντ στη Γαλλία, εντούτοις στα κοινά σημεία που δένουν το δίκτυο των κατασκόπων υπέρ της Κίνας στη Γηραιά Ήπειρο είναι η επικέντρωση στις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών.
-τα ραντάρ ερεύνης,
-τις ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες
-τον ηλεκτρονικό πόλεμο
-τα συστήματα επιτήρησης, αλλά και
-τα συστήματα ραδιοναυτιλίας,
έχοντας παράλληλα πρόσβαση σε νευραλγικές πληροφορίες που σχετίζονται με κινήσεις μέσων, προσώπων και σχηματισμών, με επίκεντρο τους ΝΑΤΟϊκούς σχηματισμούς.
Η «προσήλωσή» του σε νευραλγικές πληροφορίες που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ τον κατέστησε και αντικείμενο διακριτικής μεν, αλλά πολύμηνης παρακολούθησης από τις Αρχές, η οποία διακόπηκε χθες με την σύλληψή του.
Η υψηλή κατάρτισή του, άλλωστε, την οποία απέκτησε προοδευτικά, αλλά και το ενδιαφέρον του για τα ηλεκτρονικά μέσα υπήρξαν βασικά στοιχεία της στρατολόγησής του, προκειμένου να γίνεται μεταφορά κρίσιμων πληροφοριών, ανάμεσα σε αυτές και αμυντικής τεχνολογίας, προς την Κίνα.
«Επένδυση» στην εκπαίδευσηΑν και ο συγκεκριμένος σμήναρχος υπηρετούσε σε μονάδα εκπαίδευσης περιφερειακού χαρακτήρα, εντούτοις ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής είχε επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο σε όλη του την σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις όσον αφορά στην προσωπική του εκπαίδευση, καθώς είχε αποκτήσει προοδευτικά εξειδικευμένες γνώσεις για:
Η ομολογία
Μετά την σύλληψή του, ο 54χρονος σμήναρχος οδηγήθηκε χθες στο Αεροδικείο όπου και ανακρίνεται από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ για πιθανές διασυνδέσεις του, αλλά και για την ύπαρξη συνεργών ή τυχόν εμπλοκή του και σε άλλα πρόσφατα περιστατικά, εκτός της υπηρεσίας του.
Ο προβληματισμός, ωστόσο, για το Πεντάγωνο κορυφώνεται με δεδομένο ότι ο ίδιος φέρεται, κατά πληροφορίες, να είχε στρατολογήσει τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο. Το γεγονός, άλλωστε, ότι υπηρετούσε με μονάδα εκπαίδευσης στο Καβούρι του επέτρεπε την καθημερινή τριβή με νεότερα στελέχη, αν και κομβικό στοιχείο της υπόθεσης συνιστά η απόσπασή του σε άλλη μονάδα, όπου είχε πρόσβαση σε επικοινωνίες και ηλεκτρονικά μέσα.
Μέσω της απόσπασής του σε αυτήν την υπηρεσία, ο σμήναρχος φέρεται να υπέκλεπτε απόρρητες πληροφορίες με τη χρήση μιας συσκευής με ειδικό λογισμικό που του είχαν προμηθεύσει Κινέζοι.
Συγκεκριμένα, φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και τα έστελνε ηλεκτρονικά στους εντολοδόχους του. Τον πρόδωσαν τα ίχνη του, όμως, τα οποία άφησε ανεξίτηλα μέσω του κωδικού QR που χρησιμοποιούσε και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του, φρενάροντας τη διαρροή πληροφοριών προς το Πεκίνο.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πράξεις του θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με πρώτο ζητούμενο για τους επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων τη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη δικτύου εντός τους.
Στόχος το ΝΑΤΟΑπό τα μέχρι τώρα στοιχεία, εξάλλου, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, καθώς ο συλληφθείς υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση σε τομέα πληροφοριών του ΝΑΤΟ εξ ου και η υπόθεση απασχολεί και τις ΗΠΑ για διαρροή νατοϊκών σχεδίων, ενώ είχε πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία για την ανάπτυξη τεχνολογίας, την εθνική ασφάλεια και την άμυνα. Μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποστείλει στην Κίνα πληροφορίες που αφορούν την υψηλή και την αμυντική τεχνολογία της Ελλάδας.
Πανευρωπαϊκός συναγερμόςΠαρά την προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί η δράση του, τα ίχνη του εντοπίστηκαν προ μηνών, καθώς τις ελληνικές Αρχές ενημέρωσε μυστική υπηρεσία άλλης ξένης χώρας. Συγκεκριμένα, μόλις η ΕΥΠ έλαβε το σήμα για την δραστηριότητά του, έθεσε τον σμήναρχο υπό παρακολούθηση με τη συνδρομή και της ΕΛΑΣ. Το γεγονός, όμως, ότι οι ελληνικές Αρχές αποφάσισαν να συλλάβουν τον Σμηναγό χθες σχετίζεται με την κλιμακούμενη δράση του, η οποία αύξανε τον όγκο των πληροφοριών, με τις οποίες τροφοδοτούσε την Κίνα.
Το κοινό προφίλΙδίως, όταν τόσο οι συλλήψεις στη Γαλλία, όσο και οι συλλήψεις στην Ελλάδα κατέδειξαν την ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ των συλληφθέντων με βασικότερο την εκπαίδευση και κατάρτιση απέναντι σε τεχνολογίες επικοινωνιών και ηλεκτρονικά μέσα, αφού στην περίπτωση της Ζιρόντ οι συλληφθέντες επιχειρούσαν να υποκλέψουν στοιχεία αναφορικά με το δορυφορικό δίκτυο Starlink, αλλά και τη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ.
Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».
