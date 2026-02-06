Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω απεργίας, κανονικά τα δρομολόγια από Ραφήνα
Απεργία Λιμάνι Πειραιά Ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω απεργίας, κανονικά τα δρομολόγια από Ραφήνα

Όλα τα δρομολόγια που επηρεάζονται

Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω απεργίας, κανονικά τα δρομολόγια από Ραφήνα
Δεμένα παραμένουν από το πρωί της Παρασκευής 6/2 τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω της παμπειραϊκής απεργίας στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι. Η κινητοποίηση ισχύει για όλο το εικοσιτετράωρο, από τα μεσάνυχτα μέχρι τα μεσάνυχτα, και αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των συνδικάτων, η απεργία επηρεάζει και τα δρομολόγια σε Σαλαμίνα και Ελευσίνα, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τη Ραφήνα. Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας στα πλοία, αλλά και αυστηρότερους ελέγχους.

Παράλληλα, θέτουν και αντιπολεμικό πλαίσιο, ζητώντας να μην εμπλέκεται η Ελλάδα σε πολεμικές επιχειρήσεις και να μη μεταφέρονται πολεμικά φορτία.

