Στο νοσοκομείο Κομοτηνής ένας αστυνομικός και τρεις δράστες μετά από καταδίωξη
Το όχημα των δραστών εξετράπη της πορείας του κατέληξε σε ρέμα
Ένας αστυνομικός και τρεις δράστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης κοντά στο χωρίο της Πόρτης στη Ροδόπη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι τρεις δράστες ηλικίας 30, 31 και 46 ετών, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς που έκαναν περιπολία στην περιοχή να προσπαθούν να αφαιρέσουν μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ.
Όταν αντιλήφθηκαν το περιπολικό τράπηκαν σε φυγή και ακολούθησε καταδίωξη, με το όχημα των δραστών να φεύγει από την πορεία του και να καταλήγει σε ρέμα με αποτέλεσμα των τραυματισμό και των τριών δραστών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το περιπολικό επίσης χτύπησε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συνοδηγού αστυνομικού.
Όλοι οι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» ενώ οι δράστες συνελήφθησαν.
