Εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο: Ποτάμια οι δρόμοι, η θάλασσα «μπήκε» στα καταστήματα, φερτά υλικά σκέπασαν την ακτογραμμή

Χαρακτηριστικό είναι όταν από την ορμή του νερού δρόμος και θάλασσα έχουν γίνει ένα. Στο σημείο βρίσκεται κατάστημα και το νερό έχει μπει μέσα προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Νέα «κόκκινη προειδοποίηση» της ΕΜΥ

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη είναι η

που πλήττει από το βράδυ του Σαββάτου τη χώρα. Λίγο πριν το μεσημέρι σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση στην Αττική , ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους είναι πιο έντονα καθώς η βροχή συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους.

Στο μεταξύ, νέα «κόκκινη προειδοποίηση» εξέδωσε η ΕΜΥ αφού το

Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιήθηκε με

τα τελευταία προγνωστικά.

Ειδικότερα, τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.





Ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου που έχει καταστραφεί ολοσχερώς από το ρέμα που υπερχείλισε ξέσπασε σε κλάματα στην κάμερα του Alpha.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπερχείλιση σημειώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς τα ρέματα της περιοχής άρχισαν να «κατεβάζουν» μεγάλους όγκους νερού.Από τη ροή παρασύρθηκαν εξοπλισμός και αντικείμενα εξωτερικών χώρων καταλυμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.Στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής συνιστάται αυξημένη προσοχή, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν τα παράλια της Λάρισας, με τα ρέματα να παραμένουν σε αυξημένη ροή.Εν τω μεταξύ από νωρίς οι υπηρεσίες του δήμου βρέθηκαν σε επιφυλακή προχωρώντας σε εργασίες προκειμένου να προλάβουν τυχόν άσχημες εξελίξεις.