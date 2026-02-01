Κακοκαιρία στη Μεσσηνία: Κλειστός ο δρόμος Πήδημα – Αρφαρά από φερτά υλικά και λάσπες, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Μεσσηνία

Κακοκαιρία στη Μεσσηνία: Κλειστός ο δρόμος Πήδημα – Αρφαρά από φερτά υλικά και λάσπες, δείτε φωτογραφίες

Μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής

Κακοκαιρία στη Μεσσηνία: Κλειστός ο δρόμος Πήδημα – Αρφαρά από φερτά υλικά και λάσπες, δείτε φωτογραφίες
Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.

Κακοκαιρία στη Μεσσηνία: Κλειστός ο δρόμος Πήδημα – Αρφαρά από φερτά υλικά και λάσπες, δείτε φωτογραφίες


Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

Κακοκαιρία στη Μεσσηνία: Κλειστός ο δρόμος Πήδημα – Αρφαρά από φερτά υλικά και λάσπες, δείτε φωτογραφίες
Κακοκαιρία στη Μεσσηνία: Κλειστός ο δρόμος Πήδημα – Αρφαρά από φερτά υλικά και λάσπες, δείτε φωτογραφίες


Την ίδια ώρα, έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, χωρίς –μέχρι στιγμής– να έχουν σημειωθεί άλλα σοβαρά προβλήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι της Μεσσηνίας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112, για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, χθες λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Κακοκαιρία στη Μεσσηνία: Κλειστός ο δρόμος Πήδημα – Αρφαρά από φερτά υλικά και λάσπες, δείτε φωτογραφίες
Κλείσιμο

Πηγή: ertnews

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης