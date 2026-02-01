Η κακοκαιρία «χτυπάει» και τη Λήμνο: Πλημμύρισαν σπίτια στη Μύρινα
Η κακοκαιρία «χτυπάει» και τη Λήμνο: Πλημμύρισαν σπίτια στη Μύρινα

Επί τόπου η Πυροσβεστική, η οποία συνδράμει για την παροχή βοήθειας και την άντληση υδάτων

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται και η Λήμνος, καθώς η συνεχιζόμενη βροχόπτωση έχει προκαλέσει τα πρώτα προβλήματα, κυρίως στην περιοχή της Μύρινας, όπου καταγράφηκαν περιπτώσεις εισροής υδάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες στη Μύρινα αντιμετώπισαν προβλήματα από τα νερά της βροχής, με τη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να συνδράμει άμεσα στα σημεία για την παροχή βοήθειας και την άντληση υδάτων.

Πηγή: limnosfm100

