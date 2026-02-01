Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Η κακοκαιρία «χτυπάει» και τη Λήμνο: Πλημμύρισαν σπίτια στη Μύρινα
Η κακοκαιρία «χτυπάει» και τη Λήμνο: Πλημμύρισαν σπίτια στη Μύρινα
Επί τόπου η Πυροσβεστική, η οποία συνδράμει για την παροχή βοήθειας και την άντληση υδάτων
Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται και η Λήμνος, καθώς η συνεχιζόμενη βροχόπτωση έχει προκαλέσει τα πρώτα προβλήματα, κυρίως στην περιοχή της Μύρινας, όπου καταγράφηκαν περιπτώσεις εισροής υδάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες στη Μύρινα αντιμετώπισαν προβλήματα από τα νερά της βροχής, με τη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να συνδράμει άμεσα στα σημεία για την παροχή βοήθειας και την άντληση υδάτων.
Πηγή: limnosfm100
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες στη Μύρινα αντιμετώπισαν προβλήματα από τα νερά της βροχής, με τη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να συνδράμει άμεσα στα σημεία για την παροχή βοήθειας και την άντληση υδάτων.
Πηγή: limnosfm100
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα