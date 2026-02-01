Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ήχησε το 112 στο Βόρειο Αιγαίο, για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας
Σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων από το μεσημέρι της Κυριακής έως το πρωί της Δευτέρας
Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν την περιοχή από το μεσημέρι της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου 2026 έως και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου 2026.
Οι αρμόδιες αρχές με μήνυμα από το 112 καλούν τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς αναμένονται ισχυροί άνεμοι και δυσμενείς συνθήκες.
Συστήνεται ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων, η ενημέρωση για την κατάσταση των δρομολογίων και η τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας, έως ότου υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών.
Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και θα προχωρήσουν σε νεότερες ανακοινώσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο.
