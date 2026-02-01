Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος στη Λάρισα, σε κλάματα ξέσπασε ιδιοκτήτης επιχείρησης - Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα (βίντεο)

Κλείσιμο

Νέα «κόκκινη προειδοποίηση» της ΕΜΥ

Σε εξέλιξη είναι η

που πλήττει από το βράδυ του Σαββάτου τη χώρα. Λίγο πριν το μεσημέρι σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση στην Αττική , ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους είναι πιο έντονα καθώς η βροχή συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους.

Στο μεταξύ, νέα «κόκκινη προειδοποίηση» εξέδωσε η ΕΜΥ αφού το

Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιήθηκε με

τα τελευταία προγνωστικά.

Ειδικότερα, τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.





Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής





Όπως επισημαίνει στη Ζαγορά Πηλίου και στα Ριζώματα Ημαθίας καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ενώ στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη έπεσαν κυρίως δυτικά και βορειοανατολικά.



Αναλυτικά η ανάρτησή του:



«Χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm.



✅Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά».





Στο μεταξύ, εικόνα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα, δίνει με ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας τις έντονες χωρικές διαφοροποιήσεις των φαινομένων, αλλά και τη δυναμική του συστήματος που συνεχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα με την κίνησή του προς τα ανατολικά – βορειοανατολικά.Όπως επισημαίνει στη Ζαγορά Πηλίου και στα Ριζώματα Ημαθίας καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ενώ στην, τα μεγαλύτερα ύψη έπεσαν κυρίως δυτικά και βορειοανατολικά.«Χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm.✅Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά».



Πλημμύρισε και έκλεισε δρόμος στη Μεσσηνία









Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.







Παράλληλα, έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, χωρίς –μέχρι στιγμής– να έχουν σημειωθεί άλλα σοβαρά προβλήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι της Μεσσηνίας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112, για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, χθες λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.





Την ίδια ώρα, σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας , με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.Παράλληλα, έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, χωρίς –μέχρι στιγμής– να έχουν σημειωθεί άλλα σοβαρά προβλήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι της Μεσσηνίας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112, για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, χθες λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στον Αγιόκαμπο στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, καθώς ρέμα υπερχείλισε και τα νερά κατέληξαν στην παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της θάλασσας.Χαρακτηριστικό είναι όταν από την ορμή του νερού δρόμος και θάλασσα έχουν γίνει ένα. Στο σημείο βρίσκεται κατάστημα και το νερό έχει μπει μέσα προκαλώντας μεγάλες ζημιές.Ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου που έχει καταστραφεί ολοσχερώς από το ρέμα που υπερχείλισε ξέσπασε σε κλάματα στην κάμερα του Alpha.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπερχείλιση σημειώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς τα ρέματα της περιοχής άρχισαν να «κατεβάζουν» μεγάλους όγκους νερού. Από τη ροή παρασύρθηκαν εξοπλισμός και αντικείμενα εξωτερικών χώρων καταλυμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.Στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής συνιστάται αυξημένη προσοχή, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν τα παράλια της Λάρισας, με τα ρέματα να παραμένουν σε αυξημένη ροή.Εν τω μεταξύ από νωρίς οι υπηρεσίες του δήμου βρέθηκαν σε επιφυλακή προχωρώντας σε εργασίες προκειμένου να προλάβουν τυχόν άσχημες εξελίξεις.

Μετά το έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα υπερχείλησε. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ το νερό έχει περάσει πάνω από τον δρόμο και η αστυνομία έχει ήδη αποκλείσει τη διέλευση των οχημάτων.