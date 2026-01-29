«Έσπασαν» σιδηροδρομική γραμμή στον Έβρο για να μην πλημμυρίσει ο Απαλός, δείτε φωτογραφίες

στην περιοχή του Απαλού, πέντε χρόνια πριν ο

Ιωάννης Ζαφειρόπουλος

, την ώρα που συνέδραμε στον

καθώς επίσης και εκπαιδευτικών από το δημοτικό σχολείο του Απαλού. Ο πυροσβέστης ήταν οδηγός σε πυροσβεστικό όχημα, το οποίο εγκλωβίστηκε στα νερά της βροχής και στην προσπάθειά του να βγει από το όχημα, στο οποίο επέβαιναν άλλοι δύο συνάδελφοί του, παρασύρθηκε και βρέθηκε νεκρός αρκετά μέτρα παραπέρα, κοντά στα ρέματα του αεροδρομίου.



Κλειστοί δρόμοι



Λόγω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης κλειστές είναι η επαρχιακή οδός Αρδανίου-Ιτέας, οι ιρλανδικές διαβάσεις Αρδανίου-Καβησού και στο φυλάκιο Εγνατία. Επίσης λόγω της σημαντικής αύξησης της στάθμης των υδάτων στο χείμαρρο «Τσάι» στη Δημοτική Ενότητα Φερών οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας την προσέγγισή του.



Διακοπή της κυκλοφορίας σημειώνεται και σε σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου Σουφλίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παναγιώτη Καλακίκο εξαιτίας της έντονης και συνεχιζόμενης βροχόπτωσης διεκόπη η κυκλοφορία προς τον οικισμό της Δαδιάς καθώς και προς και από το τον οικισμό του Δερείου στο ύψος της γέφυρας Μπέλεϋ. Ο κ. Καλακίκος δηλώνει πως η δημοτική Αρχή παραμένει σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι δεδομένου πως τα προβλήματα είναι αναμενόμενα σε περιόδους βροχοπτώσεων σε αρκετούς οικισμούς του Δήμου μεταξύ των οποίων αυτών της Κορνοφωλιάς, του Φυλαχτού, του Προβατώνα, ενώ με το κλείσιμο της γέφυρας του Δερείου αποκόπτεται η κυκλοφορία από την Εθνική Οδό προς τους οικισμούς του ορεινού όγκου η προσέγγιση του οποίου είναι εφικτή μόνο μέσω του ορεινού οδικού δικτύου.



Την προσοχή -κατά τις επόμενες ώρες- των οδηγών που κινούνται στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο του Δήμου Ορεστιάδας εφιστά σε σχετική ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή καθώς όπως σημειώνει σε πολλά σημεία οι δρόμοι δεν είναι προσπελάσιμοι. Ειδικότερα μεταξύ των σημείων που χρήζουν προσοχής είναι:



-Ο κόμβος στην Εθνική Οδό για Βουλγαρία στην έξοδο για Ορμένιο-Πετρωτά (προσωρινά είναι κλειστός)



-Ο δρόμος Πάλλη-Πεντάλοφος, λόγω φερτών υλικών πάνω από τη γέφυρα (Περδικόρεμα)



-Ο δρόμος Δίκαια προς Κριό και Δίλοφο, λόγω φερτών υλικών



-Ο δρόμος προς Μικρή Δοξιπάρα και προς Ζώνη

