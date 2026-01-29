Η κακοκαιρία «Κριστίν» σφυροκόπησε Έβρο και Ροδόπη, πλημμύρες στην Αλεξανδρούπολη - Εξασθενούν τα έντονα φαινόμενα, βροχερό «ποδαρικό» του Φεβρουαρίου
Τα φαινόμενα μετακινούνται προς τα ανατολικά και είναι αποδυναμωμένα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, ενώ η Νικολέτα Ζιακοπούλου προβλέπει βελτίωση από την Παρασκευή
Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την κακοκαιρία Κριστίν με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα χτυπήθηκαν περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου, όπου μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολεία, ενώ πλημμύρισαν ξανά περιοχές που και στο παρελθόν είχαν πλημμυρίσει. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, όπου πριν από τέσσερα χρόνια ένας πυροσβέστης είχε πνιγεί προσπαθώντας να απεγκλωβίσει 110 μαθητές από το σχολείο τους στην περιοχή Απαλού. Ωστόσο, τέσσερα χρόνια μετά, η κατάσταση παραμένει ίδια και ο κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές είναι υπαρκτός. Αύριο πάντως, ορισμένα σχολεία στην Αλεξανδρούπολη σε σημεία της πόλης που κινδυνεύουν από πλημμύρες δεν θα λειτουργήσουν.
Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Παρασκευή
Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων με απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, την Παρασκευή αναστέλλεται η λειτουργία του νηπιαγωγείου και του δημοτικού στον οικισμό του Απαλού και το γυμνάσιο στη δημοτική κοινότητα Άνθειας. Κλειστές θα είναι και όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της δημοτικής κοινότητας Φερών και της δημοτικής κοινότητας Συκορράχης.
Πλημμύρες ξανά στην ίδια περιοχή, είχε πνιγεί πυροσβέστης το 2021
Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε σήμερα είχε σαν αποτέλεσμα να εκκενωθούν σχολεία στον Έβρο. Υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση των παιδιών από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό Απαλού, καθώς και από το γυμνάσιο Άνθειας.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή του Απαλού, ο 46χρονος Αρχιπυροσβέστης Ιωάννης Ζαφειρόπουλος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, την ώρα που συνέδραμε στον απεγκλωβισμό 110 μαθητών καθώς επίσης και εκπαιδευτικών από το δημοτικό σχολείο του Απαλού. Ο πυροσβέστης ήταν οδηγός σε πυροσβεστικό όχημα, το οποίο εγκλωβίστηκε στα νερά της βροχής και στην προσπάθειά του να βγει από το όχημα, στο οποίο επέβαιναν άλλοι δύο συνάδελφοί του, παρασύρθηκε και βρέθηκε νεκρός αρκετά μέτρα παραπέρα, κοντά στα ρέματα του αεροδρομίου.
Προβλήματα και 112 Ροδόπη
Τα φαινόμενα που εκδηλώνονται στην Θράκη είχαν σαν αποτέλεσμα το 112 να ηχήσει στην περιφέρεια Ροδόπης προειδοποιώντας τους κατοίκους σε Μελέτη και Ήφαιστο να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή υπερχείλιση ποταμών. Οι συγκεκριμένοι οικισμοί αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως αναφέρει το xronos.gr, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται, επίσης, πλημμύρες σε χωράφια, σε Νέα Καλλίστη, Παλιά Καλλίστη, Μικρό Παλλάδιο και Παλλάδιο.
Προβλήματα προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις στις δημοτικές ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου. Αγροτικοί δρόμοι και χωράφια πλημμύρισαν ενώ έγιναν και καταπτώσεις βράχων. Στα σημεία επιχειρούν μηχανήματα της περιφέρειας για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.
Πλημμύρες στην Πρέβεζα
H κακοκαιρία έπληξε και το Αλιβέρι Ευβοίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν στέγαστρα σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων μεγάλου σούπερ μάρκετ στην περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις και οχήματα.
Ζημιές στην Εύβοια
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή
Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες από το βράδυ στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτικά:
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικά.
Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Από βράδυ στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 18 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί 6 με 7 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.
Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6, στρεφόμενοι το βράδυ στα βόρεια σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Βροχερό το Σάββατο
Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες πιθανόν έντονες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.
Ο καιρός την 1η Φεβρουαρίου
Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.
Πρόγνωση για τις 2 Φεβρουαρίου
Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.
Ο καιρός στις 3 Φεβρουαρίου
Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
