H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος
Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος
Οι αστυνομικοί έχουν κλείσει την πρόσβαση στην Ομήρου μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος
Κινητοποίηση των Αρχών στην οδό Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο δίκυκλο έξω από το κτίριο της Τράπεζα της Ελλάδος. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί, πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, που πραγματοποιεί έλεγχο στο όχημα.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό της Ομήρου, διακόπτοντας την πρόσβαση πεζών και οχημάτων, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό της Ομήρου, διακόπτοντας την πρόσβαση πεζών και οχημάτων, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα