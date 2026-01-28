Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Τράπεζα της Ελλάδος ΤΕΕΜ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος

Οι αστυνομικοί έχουν κλείσει την πρόσβαση στην Ομήρου μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος
5 ΣΧΟΛΙΑ
Κινητοποίηση των Αρχών στην οδό Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο δίκυκλο έξω από το κτίριο της Τράπεζα της Ελλάδος. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί, πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, που πραγματοποιεί έλεγχο στο όχημα.


Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό της Ομήρου, διακόπτοντας την πρόσβαση πεζών και οχημάτων, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης