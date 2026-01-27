Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Εξαφανίστηκε 35χρονη στους Αμπελόκηπους
Η Κατερίνα Μπόυμη, 35 ετών, εξαφανίστηκε την 1 Ιουνίου του 2025, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο
Στις 1/6/2025, εξαφανίστηκε η Κατερίνα Μπούμη, 35 ετών, από την περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Αθήνα.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 27/01/2026, για την εξαφάνιση της Κατερίνας Μπούμη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Κατερίνα Μπούμη έχει ύψος 1,70μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app
οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
