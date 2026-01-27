Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: Άνδρας επιτέθηκε στην αδερφή του και της προκάλεσε τραύματα στα μάτια
Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: Άνδρας επιτέθηκε στην αδερφή του και της προκάλεσε τραύματα στα μάτια

Ο δράστης, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη από ομάδα Δίας και οδηγήθηκε στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίας Παρασκευής

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Ενδοοικογενειακό επεισόδιο με θύμα μία 49χρονη γυναίκα έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ζει μαζί με τον αδερφό της ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και την ηλικιωμένη μητέρα τους η οποία πάσχει από άνοια και έχει κινητικά προβλήματα.

Για άγνωστο λόγο, σήμερα το πρωί ο αδερφός της τής επιτέθηκε και της προκάλεσε σοβαρά τραύματα στα μάτια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, ενώ ο δράστης συνελήφθη από ομάδα Δίας και οδηγήθηκε στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίας Παρασκευής.

Από τα αρχεία ενδοοικογενειακής βίας Αγίας Παρασκευής, Α. Τ. Χαλανδρίου και Κέντρου Άμεσης Δράσης δεν προκύπτουν αναφορές οιοδήποτε συμβάντος.
