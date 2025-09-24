Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
60χρονος στον Βόλο απείλησε πως θα σκοτώσει την αδελφή του, επειδή προσέφυγε δικαστικά κατά του πατέρα τους
Η ίδια ανέφερε πως ο αδελφός της είχε βρίσει ακόμα και τον γιο της - Ο 60χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή
Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ένας 60χρονος που κατηγορείται για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής, σε βάρος της 59χρονης αδελφής του, την οποία απείλησε μεταξύ άλλων πως θα την «ξεκοιλιάσει», σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας.
Η παθούσα, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο gegonotanews.gr, μίσθωσε σε ενοικιάστρια αγρόκτημα το οποίο είχε αποκτήσει από κληρονομιά της μητέρας της το 1995. Στις 15 Σεπτεμβρίου ο 86χρονος πατέρας της μπήκε στον χώρο του κτήματος και προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και εξοπλισμό, πράξη για την οποία καταδικάστηκε για φθορά ξένης περιουσίας και διατάραξη οικιακής ειρήνης.
Λίγο αργότερα, ο 60χρονος αδελφός της φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, απειλώντας την με εκφράσεις όπως «θα σε σκοτώσω» και «θα σε τρυπήσω με μαχαίρι».
Η γυναίκα προσέφυγε αμέσως στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, η καταγγέλλουσα περιέγραψε τον αδελφό της ως άνθρωπο με βίαιη συμπεριφορά, σημειώνοντας ότι απείλησε τη ζωή της και εξύβρισε ακόμη και τον γιο της.
Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως η αδελφή του είναι «πάντα προβληματική» και πως ο ίδιος ενήργησε μόνο για να υπερασπιστεί τον πατέρα τους.
Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 60χρονο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή, με παρεπόμενη ποινή την απαγόρευση της επικοινωνίας με την αδελφή του.
