Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Νέα φάση από 1η Σεπτεμβρίου με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις έως το 2030

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Στη νέα του φάση περνά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω», με το υπουργείο Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι οι δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων θα συνεχιστούν με την έκδοση νέων παραπεμπτικών και με ορίζοντα το τέλος του 2030, μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος κύκλου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ο τρέχων κύκλος του προγράμματος, το οποίο έχει χειριστεί η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026. Έως τότε θα εκτελούνται όλα τα παραπεμπτικά που έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο του «Προλαμβάνω», ενώ έως τις 31 Αυγούστου 2026 θα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές διαδικασίες κλεισίματος των έργων και δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Το υπουργείο καλεί τους πολίτες που έχουν λάβει παραπεμπτικό να μην αναβάλουν τις εξετάσεις τους και να προγραμματίσουν άμεσα το ραντεβού τους σε συνεργαζόμενο πάροχο. Αντίστοιχα, οι συνεργαζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας καλούνται να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των πολιτών έως τις 30 Ιουνίου και να ολοκληρώσουν έγκαιρα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκτέλεσης και καταχώρισης των εξετάσεων.Η κεντρική διαβεβαίωση του υπουργείου είναι ότι «το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ συνεχίζεται». Σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο του ygeiamou.gr και του protothema.gr και, της δέσμευσης του υπουργείου Υγείας, οι δράσεις θα ξεκινήσουν εκ νέου από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, με νέα παραπεμπτικά, και θα συνεχιστούν έως το τέλος του 2030.Το πρόγραμμα περιγράφεται από το υπουργείο ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στη δημόσια υγεία, καθώς εισήγαγε για πρώτη φορά ένα οργανωμένο, ψηφιακό και δωρεάν σύστημα πρόληψης. Η βασική του καινοτομία είναι ότι δεν περιμένει τον πολίτη να αναζητήσει μόνος του τις εξετάσεις, αλλά τον καλεί εγκαίρως, μέσω SMS και άυλων παραπεμπτικών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.Μέσω του «Προλαμβάνω», το οποίο «τρέχει» η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν προληπτικές εξετάσεις για σοβαρά νοσήματα, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η νεφρική δυσλειτουργία και η παχυσαρκία ενηλίκων.Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το πρόγραμμα «απέδειξε στην πράξη ότι η πρόληψη σώζει ζωές» και ότι συνέβαλε στην αλλαγή της κουλτούρας πρόληψης στην Ελλάδα, καθιστώντας την «πιο απλή, πιο προσβάσιμη, πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική».Με τη συνέχισή του έως το 2030, το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να μετατρέψει την πρόληψη σε μόνιμη εθνική πολιτική, με στόχο κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από τόπο κατοικίας, εισόδημα ή ασφαλιστική κατάσταση, να έχει πρόσβαση σε δωρεάν, οργανωμένες και αξιόπιστες προληπτικές εξετάσεις.«Η πρόληψη σώζει ζωές. Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ συνεχίζεται. Συνεχίζεται πιο δυνατό, πιο οργανωμένο και πιο κοντά σε κάθε πολίτη», καταλήγει η ανακοίνωση.