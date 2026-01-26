Τι «βλέπουν» για τα αίτια της έκρηξης με τις νεκρές εργαζόμενες στη Βιολάντα: Είχαμε κάνει έλεγχο το καλοκαίρι, λέει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων
Τι «βλέπουν» για τα αίτια της έκρηξης με τις νεκρές εργαζόμενες στη Βιολάντα: Είχαμε κάνει έλεγχο το καλοκαίρι, λέει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων
Κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους, λέει ο κ.Αρμάγος στο protothema.gr - Οι τέσσερις σοροί έχουν εντοπιστεί κοντά η μία στην άλλη
Τραγικές διαστάσεις έλαβε η έκρηξη και η μεγάλη φωτιά<που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλακαθώς μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τέσσερις νεκρές γυναίκες, ενώ αγνοείται ακόμη μία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί των γυναικών βρέθηκαν όλες στο υπόγειο, πολύ κοντά η μία με την άλλη. Την ίδια στιγμή, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη που προηγήθηκε της φωτιάς στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και κλιμάκια των Αρχών αναζητούν τα αίτια της έκρηξης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των τεσσάρων εργαζομένων.
Η μονάδα της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε χρήση υγραερίου, αλλά κατά τον πρώτο έλεγχο οι δεξαμενές που είναι στον εξωτερικό χώρο φαίνεται μέχρι στιγμής πως δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
Έτσι, οι έρευνες τώρα θα στραφούν εσωτερικά στους χώρους του εργοστασίου που επίσης χρησιμοποιούνταν υγραέριο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονταν πέντε γυναίκες εργαζόμενες ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.
Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Αρμάγος: «Είχαμε επισκεφθεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο το καλοκαίρι του 2025 έπειτα από δικό μας αίτημα, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, σε έναν γενικότερο έλεγχο που θέλαμε να κάνουμε. Κατά την επίσκεψη μας εντοπίσαμε ζητήματα και κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους. Εμείς καταγράψαμε και επισημάναμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε εκείνη τη στιγμή. Από κει και πέρα δεν ξέρω τι ακολούθησε. Γενικότερα ως εργατικό κέντρο επιδιώκουμε τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, ωστόσο τις περισσότερες φορές, μας επιτρέπεται να φτάνουμε μέχρι την είσοδο των εγκαταστάσεων».
Πώς συνέβη η τραγωδία στη Βιολάντα
Είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία το καλοκαίριΠαράλληλα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος μίλησε στο protothema.gr λέγοντας πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία και από τη μεριά τους έκαναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.
Βιολάντα: Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμεΝέα ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Βιολάντα μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.
Η διοίκηση κάνει λόγο για μια στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν το μέγεθος της τραγωδίας.
Όπως υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων, αυτή την ώρα προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των οικογενειών των ανθρώπων που χάθηκαν, με την εταιρεία να δηλώνει ότι θα σταθεί δίπλα τους με σεβασμό και στήριξη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία.
Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.
Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».
H πρώτη ανακοίνωση της «Βιολάντα»Πριν να γίνει γνωστή η τραγική εξέλιξη από τη φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, η «Βιολάντα» σε ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής:
«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.
Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.
Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».
«Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι μέσα στα Τρίκαλα, ήταν τόσο δυνατή, περιμένουμε», ανέφερε συγγενής αγνοούμενης.
«Μέχρι στιγμή έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί, υπάρχουν άλλοι δύο που αγνοούνται. Η κατάσταση είναι τραγική και δύσκολη», είπε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων.
