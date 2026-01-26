Τρίκαλα: Στο κέντρο του εργοστασίου η έκρηξη που προκάλεσε τη φωτιά στη «Βιολάντα», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τρίκαλα: Στο κέντρο του εργοστασίου η έκρηξη που προκάλεσε τη φωτιά στη «Βιολάντα», δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Όπως φαίνεται από τις εικόνες καταστροφής και τη διασπορά των αντικειμένων που εκσφενδονίστηκαν, η έκρηξη ήταν ισχυρότατη

Στο κέντρο του εργοστασίου της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Όπως προκύπτει από την καταστροφή του συγκεκριμένου χώρου αλλά και τη διασπορά των αντικειμένων που εκσφενδονίστηκαν, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή.

Δείτε βίντεο από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

Μιλώντας στο protothema.gr η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή έκανε λόγο για «τεράστιο ωστικό κύμα» από την έκρηξη που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά.

«Η ενημέρωση που έχω είναι ότι έχουν ανασυρθεί τρεις γυναίκες απανθρακωμένες από τα υπόγεια του εργοστασίου και αγνοούνται άλλες δύο» είπε αρχικά η κυρία Ντιντή.

Όπως πρόσθεσε «οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να σωθούν, όσοι ήταν κοντά στην έξοδο, μου περιγράφουν ότι έγινε μια ισχυρή έκρηξη και το ωστικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν και τους υπόλοιπους από το εργοστάσιο. Είναι σοκαρισμένοι».

Κατά την αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων «οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα στο χωριό τους. Έτριζαν τα τζάμια των σπιτιών τους και σηκώθηκαν πανικόβλητοι από τα κρεβάτια τους».

Δείτε φωτογραφίες από την καταστροφή στο εργοστάσιο

