Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Εργοστάσιο Τρίκαλα Βιολάντα Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εργοστάσιο Βιολάντα

Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Η φωτιά καίει μεγάλη πτέρυγα του εργοστασίου - Κατά πληροφορίες στην πτέρυγα βρίσκονταν 11 άτομα, τα πέντε δεν έχουν εντοπιστεί - Καλά στην υγεία τους οι έξι που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο

Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
114 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και καίει πτέρυγα του εργοστασίου.

Κατά πληροφορίες στην πτέρυγα βρίσκονταν 11 άτομα, τα πέντε εκ των οποίων δεν έχουν εντοπιστεί ενώ τα υπόλοιπα 6 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Δείτε βίντεο:

Τραγικό πυρκαγιά φωτιά καταστρέφει Βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα πρώτες εικόνες ξημέρωμα 26-1-2026


Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες του trikalaola.gr ξέσπασε έπειτα από μεγάλη έκρηξη,  ενώ τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε στην πόλη και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.  Σύμφωνα με εργαζόμενο στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά, δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Φωτιά στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα


Λόγω της φωτιάς οι αστυνομικές Αρχές έχουν κλείσει την οδό Καρδίτση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Κλείσιμο
Επί τόπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ΕΜΑΚ. Επί τόπου έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).




Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
114 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης