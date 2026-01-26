Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Η φωτιά καίει μεγάλη πτέρυγα του εργοστασίου - Κατά πληροφορίες στην πτέρυγα βρίσκονταν 11 άτομα, τα πέντε δεν έχουν εντοπιστεί - Καλά στην υγεία τους οι έξι που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και καίει πτέρυγα του εργοστασίου.
Κατά πληροφορίες στην πτέρυγα βρίσκονταν 11 άτομα, τα πέντε εκ των οποίων δεν έχουν εντοπιστεί ενώ τα υπόλοιπα 6 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι ότι είναι καλά στην υγεία τους.
Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες του trikalaola.gr ξέσπασε έπειτα από μεγάλη έκρηξη, ενώ τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.
Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε στην πόλη και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Σύμφωνα με εργαζόμενο στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά, δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.
Λόγω της φωτιάς οι αστυνομικές Αρχές έχουν κλείσει την οδό Καρδίτση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.
Επί τόπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ΕΜΑΚ. Επί τόπου έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).
#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής τροφίμων στα Τρίκαλα. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026
