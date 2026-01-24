Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Απόπειρα διάρρηξης σε κτήριο όπου λειτουργεί η Δημοτική Αστυνομία στον Βόλο
Από το περιστατικό δεν έχει γίνει γνωστό αν προκλήθηκαν ζημιές ή αν αφαιρέθηκαν αντικείμενα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα
Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε στο κέντρο του Βόλου, σε διαμέρισμα επί της οδού Κ. Καρτάλη, σε πολυκατοικία όπου στεγάζεται και η Δημοτική Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού μέσου, ύποπτες κινήσεις έγιναν αντιληπτές από περιοίκους, οι οποίοι ανησύχησαν και ειδοποίησαν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία. Στην περιοχή έσπευσαν περιπολικά, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη αποχωρήσει, πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.
Από το περιστατικό δεν έχει γίνει γνωστό αν προκλήθηκαν ζημιές ή αν αφαιρέθηκαν αντικείμενα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών, με τη συνδρομή μαρτυριών και υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
