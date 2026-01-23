Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης λειτουργούσε 51χρονος στο σπίτι του στο Κιάτο
Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 51χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών
Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε σε σπίτι στο Κιάτο, μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, μετά από πληροφορίες που ήρθαν στην κατοχή τους για την δράση του άνδρα, ότι καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη, προχώρησαν σε ανάλυση των στοιχείων όπου και οδηγήθηκαν στον εντοπισμό και την πιστοποίηση της δράσης του 51χρονου.
Το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών έθεσαν υπό επιτήρηση το σπίτι του 51χρονου στην περιοχή του Κιάτου και μόλις αυτός βγήκε από το σπίτι του, τον ακινητοποίησαν και εντόπισαν στην κατοχή του μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.
Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν έρευνα εντός της οικίας όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης υδροπονικής μεθόδου αποτελούμενο από 2 θερμικά πάνελ με 14 λαμπτήρες, 2 ανεμιστήρες, σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα, φυσούνες εξαερισμού, και αφυγραντήρα,
• το χρηματικό ποσό των 38.950 ευρώ,
• 40 δενδρύλλια κάνναβης,
• 1 κιλό και 198 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
• 20 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
• αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και
• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
