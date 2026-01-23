Εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης λειτουργούσε 51χρονος στο σπίτι του στο Κιάτο
ΕΛΛΑΔΑ
Κιάτο Ναρκωτικά Αστυνομία

Εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης λειτουργούσε 51χρονος στο σπίτι του στο Κιάτο

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 51χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών

Εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης λειτουργούσε 51χρονος στο σπίτι του στο Κιάτο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε σε σπίτι στο Κιάτο, μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 51χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, μετά από πληροφορίες που ήρθαν στην κατοχή τους για την δράση του άνδρα, ότι καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη, προχώρησαν σε ανάλυση των στοιχείων όπου και οδηγήθηκαν στον εντοπισμό και την πιστοποίηση της δράσης του 51χρονου.

Το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών έθεσαν υπό επιτήρηση το σπίτι του 51χρονου στην περιοχή του Κιάτου και μόλις αυτός βγήκε από το σπίτι του, τον ακινητοποίησαν και εντόπισαν στην κατοχή του μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν έρευνα εντός της οικίας όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης υδροπονικής μεθόδου αποτελούμενο από 2 θερμικά πάνελ με 14 λαμπτήρες, 2 ανεμιστήρες, σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα, φυσούνες εξαερισμού, και αφυγραντήρα,

• το χρηματικό ποσό των 38.950 ευρώ,

• 40 δενδρύλλια κάνναβης,

Κλείσιμο
• 1 κιλό και 198 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• 20 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

• αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης