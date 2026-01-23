Ταλαιπωρία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού λόγω τροχαίων, καθυστερήσεις και σε Λ.Αθηνών και Αττική Οδό





Ειδικότερα, ο







Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων.



Πολύ δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά καθώς παρουσιάζει μποτιλιάρισμα δύο χιλιομέτρων, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής προς το Ζεφύρι και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.





Μποτιλιάρισμα παράλληλα σημειώνεται στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στη Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.



Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από 25 έως 30 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.



Κλείσιμο Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό σήμερα, Παρασκευή - Τα σημεία που θα επηρεαστούν Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στον Κηφισό, λόγω προγραμματισμένων εργασιών.



Πρόκειται για την τρίτη και τελευταία ημέρα εφαρμογής των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί εδώ και ημέρες και δεν σχετίζονται με την κακοκαιρία.



Σε ποιο σημείο γίνονται τα έργα Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα του Κηφισού:



-από τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την Αναγεννήσεως

-έως τη συμβολή της Αναγεννήσεως με την οδό Αχαρνών



Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, και συγκεκριμένα στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του συγκεκριμένου τμήματος.



Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 07:00 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15:00 το μεσημέρι.



Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η κυκλοφορία διεξάγεται με περιορισμούς, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις.