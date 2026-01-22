Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Πολύωρες διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι και Νέο Ηράκλειο, καμία ενημέρωση για τον χρόνο αποκατάστασης
Πολίτες από Παγκράτι και Νέο Ηράκλειο καταγγέλλουν στο protothema.gr πως έχουν διακοπή στην ηλεκτροδότηση, χωρίς να έχουν ενημέρωση για την αποκατάστασή της από τον ΔΕΔΔΗΕ
Πολύωρες διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε περιοχές της Αττικής, μετά την κακοκαιρία. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στο protothema.gr, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν προσδιορίζει τον χρόνο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης ενώ ταυτόχρονα καθυστερεί σημαντικά στην εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου. Ενδεικτικά, πληροφορίες αναφέρουν πως η αναμονή στο τηλεφωνικό κέντρο φτάνει ακόμα και τα 45 λεπτά.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ζαχαροπλαστείου στην οδό Μαρίνου Αντύπα στο Νέο Ηράκλειο που δεν έχει ρεύμα για πάνω από ένα 24ωρο. Η Ελισάβετ, υπάλληλος του ζαχαροπλαστείου λέει στο protothema.gr πως το κατάστημα είναι χωρίς ρεύμα από τις 16:00 εχθές Τετάρτη (21/1). «Στην αρχή παίρναμε τηλέφωνο ανά μισή, ανά μία ώρα και μας έλεγαν ότι δεν έχουν καμία απολύτως ενημέρωση. Σήμερα πάλι τα ίδια. Μέχρι αυτή την ώρα η απάντησή τους είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα φτιαχτεί η βλάβη ώστε να επανέλθει το ρεύμα στην περιοχή», λέει.
Σύμφωνα με την ίδια, η «ζημιά είναι μεγάλη» στο ζαχαροπλαστείο. «Έχουμε καταφέρει να μεταφέρουμε κάποια πράγματα σε άλλο σημείο για να μην χαλάσουν και αύριο θα μεταφέρουμε τα υπόλοιπα. Το άγχος μας είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μας προσδιορίσει πότε θα έρθει το ρεύμα για να μπορέσουμε και εμείς να διαχειριστούμε την κατάσταση», συμπληρώνει.
Από τις 4 το μεσημέρι σήμερα βρίσκεται χωρίς ρεύμα και μεγάλο τμήμα του Παγκρατίου, κοντά στην Β. Γεωργίου.
