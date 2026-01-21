Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Στο Cantina Magazine που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ,Η συλλεκτική έκδοση τουγια τοναγαπά την. Ανακαλύψτε 70 λαχταριστές συνταγές -με γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα- που δεν πρέπει να λείπουν από καμία κουζίνα. Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε:. Μοσχάρι, αρνί και χοιρινό, σε όλες τις εκδοχές. Λευκό κρέας σε γευστικές παραλλαγές. Η νοστιμιά της θάλασσας στο πιάτο. Σε εύκολες και γρήγορες συνταγές. Χορταστικά και πρωτεϊνούχα. Νέες ιδέες για το φαγητό της καρδιάς μαςΤοκυκλοφορεί μια συλλεκτική έκδοση, αφιερωμένη στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σύγχρονης διατροφής: την πρωτεΐνη. Μέσα από, εξερευνούμε κάθε πτυχή της προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού από Δευτέρα έως Κυριακή. Η πρωτεΐνη είναι κάτι παραπάνω από τάση, την βρίσκουμε παντού, είναι θρεπτική, χορταστική, ευέλικτη και πάνω απ' όλα ιδιαίτερα νόστιµη.Η καθαρή δύναμη στο πιάτο μας. Από το μοσχάρι και το χοιρινό μέχρι το αρνί και το κατσίκι σε διάφορες κοπές, το κρέας παραμένει ο «βασιλιάς» της πρωτεΐνης. Απολαύστε πιάτα πλούσια, με βαθιά γεύση, αρώματα αλλά και θρεπτική αξία:Παστιτσάδα οσομπούκο, Κατσικάκι πατατάτο Κιμώλου, Σιγοψημένα χοιρινά ribs με σάλτσα σόγιας, Πιλάφι γαμοπίλαφο Κρήτης, Σουτζουκάκια σμυρναίικα, Χουνκιάρ μπεγεντί, Χοιρινό ρόστο ναξιώτικο, Κιμαδόπιτα με ανεβατή ζύμη, Τηγανιά με μοσχάρι & πολύχρωμες πιπεριές, Τούρτα Χανίων, Αρμένικα κεμπάπ με σαλάτα εσμέ & γιαούρτι, Κατσικάκι φρικασέ, Κοκκινιστή συκωταριά με πουρέ μελιτζάνας, Ζυγούρι λεμονάτο με ταλιατέλες, Κεφτεδάκια με ψιρούκι σε σάλτσα πιπεριάςΟ μαγειρικός «χαμαιλέοντας» συνδυάζει την υψηλή βιολογική αξία με τη χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αποτελώντας τον ιδανικό καμβά για δημιουργικές συνταγές με ρύζι, λαχανικά ή ζυμαρικά. Κοτόπουλο, γαλοπούλα αλλά και κουνέλι, όλα λατρεύουν κατσαρόλα, γάστρα και ταψί, µαζί και το υποµονετικό ψήσιµο:Κόκορας κρασάτος με χειροποίητα μακαρόνια ματσάτα, Κουνέλι με άγριες αγκινάρες, Κόκορας μπαρδουνιώτικος, Κουνέλι στιφάδο, Κοτόπουλο μαστέλο, Κόκορας με σάλτσα πιπεριάς και φασολάκια, Κοτόπουλο στη γάστρα με φινόκιο και μαραθόσπορο, Κοτόπουλο πετάλι στον φούρνο με μπριάμ, Κοτόπουλο μπούτι με τραχανά, αμπελόφυλλα και ελιές, Γκόγκες με κοτόπουλο και κόκκινη σάλτσα με φέτα, Μαγγίρι σε ζωμό κοτόπουλου με γάλα και ανθότυροΗ πρωτεΐνη που ευωδιάζει ιώδιο. Πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα δώρα της θάλασσας είναι πιο ελαφριά σε γεύση, απαιτούν λιγότερο χρόνο μαγειρέματος αλλά είναι πολύ θρεπτικά, καθώς μας δίνουν πολύτιμο boost κάθε φορά που μπαίνουν στο πιάτο μας. Τα συνοδευτικά τους, πολλά και γευστικά, εξισορροπούν ιδανικά το διατροφικό σύνολο.Γαρίδες σαγανάκι, Γόπες με ρύζι στην κατσαρόλα, Γαλέος στιφάδο, Αθερίνα τηγανητή με σκορδαλιά, Σκορπίνα με μπάμιες και καυκαλήθρες, Ψευτοκακαβιά, Σουπιές κοκκινιστές με μαυρομάτικα φασόλια, μάραθο και λιαστές ντομάτες, Σαρδελοκεφτέδες, Μηλέικα λαζάνια με χταπόδι ραγού, Τόνος με λαχανικά και λιναρόσπορο, Θαλασσινά γιουβέτσι με χωριάτικο λουκάνικοΣούπερ πρωτεϊνικές επιλογές, που ανεβάζουν ψηλά τον πήχη της θρεπτικής αξίας των γευμάτων μας. Οι χρυσές σταθερές της μεσογειακής διατροφής μαγειρεύονται ποικιλοτρόπως σχεδόν καθημερινά και πανεύκολα.Αυγά με τηγανητές πατάτες, πελτέ ντομάτας και ξιδάτο λουκάνικο, Ομελέτα με συκωταριά από αρνί ή κατσίκι, Ρουμελιώτικη αυγόπιτα, Τρίμμα, Μπατζίνα με ψητή καυτερή πιπεριά, Ταλιατέλες με αυγό και φέτα, Βλιτόπιτα, Φουσκωτή ομελέτα με σπαράγγια και πατάτες, Αυγά με μελιτζάνες, σαλάμι Λευκάδος και σουμάκ, Βίδες με πέστο, απάκι και τηγανητό αυγό, Αγκιναρόπιτα χωρίς φύλλο, Σουφλέ μελιτζάναςΠολύ καλές πηγές πρωτεΐνης και φυτικών ινών, οι φακές, τα φασόλια, τα ρεβίθια μαζί με ξηρούς καρπούς μεταμορφώνονται σε σούπες, σε σαλάτες, σε “μπιφτέκια”, ή σε πουρέδες χαρίζοντας φουλ ενέργεια εκτός από γευστική χαρά.Γίγαντες με πράσα στην κατσαρόλα, Φακόρυζο με ντομάτα, Άγρια μανιτάρια στιφάδο, Φάβα με φασολάκια και λιαστή ντομάτα, Φασόλια χάντρες με λάχανο, Μπιφτέκια από φασόλια με μαριναρισμένη ντομάτα, Πιλμένι γεμιστά με μανιτάρια και σάλτσα γιαουρτιού με πάπρικα, Ρεβίθια λαδερά με ντομάτα, σπανάκι και φέτα, Φασόλια κοκκινιστά με μελιτζάνες και χαλούμιΤα ζυμαρικά επαναπροσδιορίζονται και είτε παρασκευάζονται 100% από αλεύρι οσπρίων, όπως φακή, ρεβίθι ή μπιζέλι ή ενισχύονται με άλευρα οσπρίων επιτρέποντάς μας να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας comfort food χωρίς διατροφικές υποχωρήσεις. Είναι φυσικά πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες και φανταστική επιλογή για όλες τις ηλικίες. Σε ρόλο κυρίως πιάτου, ελαφρού γεύµατος ή συνοδευτικού, έχουν πάντα μια θέση στο τραπέζι μας.Σπαγγέτι με κεφτεδάκια, Πένες αραμπιάτα, Σπαγγέτι μπολονέζ, Μακαρονάδα με σάλτσα καπονάτα, Ντοματόρυζο με πελτέ, λιαστή ντομάτα, ρίγανη και φέτα, Ριζόνι χυλωμένο με ντομάτα, γιαούρτι και δυόσμο, Μακαρόνια με «κιμά» από κόκκινες φακές, Cacio e pepe με σκοτύρι Ίου, Σπαγγέτι ασασίνα με γαρίδες, Σπαγγέτι με τυρί κρέμα και αλλαντικά«Μαγειρεύουμε κάθε μέρα με πρωτεϊνη», μια συλλεκτική, ξεχωριστή έκδοση, απαραίτητη σε κάθε σπίτι.Το φλερτ, η ερωτική επιθυμία, το πάθος και ο πυρετός της σάρκας, δεν είναι πάντα το αντίδοτο μιας θανάσιμης απειλής. Πολύ συχνά ο έρωτας είναι απλώς μια παραπλανητική μάσκα, μπροστά από το τρομακτικό πρόσωπο του κακού.Μια νέα, εντελώς πρωτότυπη, πιο συνταρακτική από ποτέ διάσταση στη λεγόμενη «λογοτεχνία τρόμου» προτείνει με τα «Πειράματα» ο χαρισματικός (και εξίσου αινιγματικός) John Killian. Το συγκεκριμένο βιβλίο, ένα από τα καλύτερα που έχει υπογράψει μέχρι στιγμής ο δαιμόνιος συγγραφέας, ο οποίος κρύβεται πίσω από την persona του John Killian, είναι ένα μικρό θησαυροφυλάκιο εκπλήξεων για τον αναγνώστη. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου ανατρέπει όλη την προηγούμενη πλοκή, μετατρέποντας την ανάγνωση σε μια εθιστική εμπειρία.Η υπόθεση των «Πειραμάτων» αφορά μια σειρά από αλλόκοτα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του Ντον Μπάρκερ, ενός μοναχικού Αμερικανού, ο οποίος αποφασίζει να αποτραβηχτεί σε ένα εξοχικό σπίτι στο Τέξας, το οποίο κληρονόμησε ανέλπιστα. Το σχέδιό του είναι να απολαύσει τη γαλήνη της απομόνωσης και να γράψει το βιβλίο που πάντα οραματιζόταν. Δεν ήθελε κανέναν δίπλα του, ούτε τον καλύτερό του φίλο, τον «Πρινς», ο οποίος όμως όχι μόνο εμφανίστηκε απρόσκλητος στο ησυχαστήριο του Μπάρκερ, αλλά έφερε μαζί του και δύο κοπέλες. Παρά το ότι ο οικοδεσπότης δεν έβλεπε την ώρα να απαλλαγεί από τους επισκέπτες, ενέδωσε στον πειρασμό των... στενότερων επαφών με την πανέμορφη και σέξι Σάιρα -μία από τις δύο φιλοξενούμενές του. Ωστόσο, αυτή η μικρή, τυχαία ιστορία που ξεκινά σαν μια ευχάριστη περιπέτεια, πολύ γρήγορα εξελίσσεται σε έναν ασύλληπτο εφιάλτη. Το συμπαθητικό, παράμερο σπιτάκι γίνεται φυλακή και κάθε βήμα του Μπάρκερ, του Πρινς και των δύο κοριτσιών τους οδηγεί όλο και πιο βαθιά στον κίνδυνο και το σκοτάκι, σαν να κατεβαίνουν στην ίδια την Κόλαση.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό θρίλερ του John Killian «Πειράματα» είναι στο ΘΕΜΑ.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.