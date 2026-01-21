Κακοκαιρία 48ωρου με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια: Μηνύματα 112, απαγορευτικό απόπλου και Red Code σε πολλές περιοχές

Αθήνα και Αττική: βροχές από το πρωί, ενίσχυση από το απόγευμα

Χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα – Πού χρειάζεται προσοχή

Απαγορευτικό απόπλου

Κολυδάς: Προσοχή στην ερμηνεία των χαρτών υετού

Μαρουσάκης: Έντονη αλλά φυσιολογική για την εποχή κακοκαιρία

Στα λευκά έχει ντυθεί το Καρπενήσι – Αναφορές για χιόνια και στη Λίμνη Πλαστήρα

Τα μηνύματα του 112 σε Πελοπόννησο για περιορισμό μετακινήσεων

Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός – Διυπουργική σύσκεψη και αποφάσεις

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Πέμπτη 22-01-2026

Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026

Ο καιρός το Σάββατο 24-01-2026

Ο καιρός την Κυριακή 25-01-2026

Χάρτης 2: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 20:00 - 23:00.Χάρτης 3: Εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.Για την Αττική και την Αθήνα προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν, με εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων.Η έμφαση, όπως τονίζεται και από μετεωρολογικές εκτιμήσεις, δίνεται στη ραγδαιότητα των φαινομένων και στο μεγάλο ύψος βροχής σε μικρό χρόνο, που είναι κρίσιμο για την εμφάνιση τοπικών προβλημάτων, ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τις χιονοπτώσεις, οι οποίες αναμένονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Την ίδια ώρα, θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια.Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.Από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 το βράδυ προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00. Παράλληλα, έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.Σε απαγόρευση απόπλου προχώρησαν εξάλλου οι αρμόδιες Αρχές λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Ιόνιο.Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την άρση της απαγόρευσης και την επανεκτέλεση των δρομολογίων.Επίσης, κλειστό είναι το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στη γέφυρα, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Γέφυρα» ΑΕ, απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές.Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα προγνωστικά μοντέλα δεν παρουσιάζουν αντίφαση, αλλά διαφορετικές «οπτικές» του ίδιου φαινομένου.Όπως αναφέρει, το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF δείχνει ένα γενικευμένο χειμερινό επεισόδιο με μέτρια και σχετικά ομοιόμορφα ύψη βροχής, της τάξης των 20–30 χιλιοστών, ενώ το μοντέλο BOLAM «φωτίζει» τοπικές ενισχύσεις που μπορεί να φτάσουν τα 30–40 χιλιοστά.Σημειώνει, ωστόσο, ότι ακόμη και τέτοια ποσά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε αστικές περιοχές, όπως η Αθήνα, όταν πέφτουν σε μικρό χρονικό διάστημα.Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι πρόκειται για έντονη αλλά όχι ασυνήθιστη ή ακραία κακοκαιρία για την εποχή.Όπως εξηγεί, οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη ακραίων καταιγίδων πάνω από την ξηρά, με αποτέλεσμα οι βροχές να έχουν κυρίως διάρκεια και όχι ένταση. Οι καταιγίδες αναμένεται να εστιάζονται κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές, ενώ στην Αττική υπολογίζεται συνολικός όγκος βροχής 50 έως 70 χιλιοστών κατά τόπους, με εξάρσεις κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα.Στα λευκά έχει ντυθεί το Καρπενήσι, καθώς χιονοπτώσεις καταγράφονται από τις πρώτες πρωινές ώρες σε ορεινές περιοχές της χώρας, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα.Το σκηνικό του καιρού θυμίζει χειμώνα σε αρκετές ορεινές περιοχές της Ελλάδας, με το Καρπενήσι να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η πόλη και τα γύρω υψώματα έχουν καλυφθεί από χιόνι, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και την αίσθηση του ψύχους να είναι έντονη.Χιονοπτώσεις ή χιονόνερο καταγράφονται και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνη Πλαστήρα, όπου το θερμόμετρο κινείται κοντά στο μηδέν, δημιουργώντας συνθήκες χειμωνιάτικου καιρού. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο οδικό δίκτυο, κυρίως σε σημεία με αυξημένο υψόμετρο.Το ψυχρό μέτωπο που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να διατηρήσει τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χειμερινές συνθήκες, με πιθανότητα για νέες χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας μέσα στις επόμενες ώρες.Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Αργολίδας και της Κορινθίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».Έκτακτη διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, των φορέων της Πολιτικής Προστασίας, των Περιφερειαρχών και εκπροσώπων των ΟΤΑ, μετά και τη συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και αδιάλειπτης επικοινωνίας με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΚΕΔΙΚ), καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου.Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε: το Πυροσβεστικό Σώμα να τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, με γενική επιφυλακή στην Αττική και ανάπτυξη δυνάμεων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, αυξημένη ετοιμότητα για Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛ.ΑΣ. και Λιμενικό, ετοιμότητα για Περιφέρειες, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΚΑΒ και παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων, καθώς και για τα συναρμόδια υπουργεία.Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπενθύμισε ότι η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με Red Code σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ισχύει πορτοκαλί συναγερμός. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι σε περιοχές με χιονοπτώσεις είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.Προβλέπονται τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις βραδινές ώρες στις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας , της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και πρόσκαιρα ασθενείς χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα της Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης. Ακόμα, χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Εύβοιας και των Σποράδων.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 0 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -3 έως 6, στη Θράκη από -5 έως 6, στην Ήπειρο από 0 έως 8 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 4 έως 11 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 1 έως 11 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 10, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 2 έως 7 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 15 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 13 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις τα δυτικά 6 με 8 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια και τα νοτιοανατολικά από νοτιοανατολικές 6 με 8 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Θερμαϊκό 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 5 βαθμούς.Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.