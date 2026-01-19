Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Πλακιάς για Καρυστιανού: Εμένα με σταυρώσατε επειδή είπα την αλήθεια, τώρα ήρθε η ώρα της Μαρίας;
Πλακιάς για Καρυστιανού: Εμένα με σταυρώσατε επειδή είπα την αλήθεια, τώρα ήρθε η ώρα της Μαρίας;
«Ξέρεις τι λένε στο χωριό μου: Πότε αυγά πότε πουλιά» τόνισε σε ανάρτησή του
Την ανάρτηση του δημοσιογράφου Στέφανου Δαμιανού για τη Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς.
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος τόνισε ειρωνικά: «Υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων η Καρυστιανού που προσπαθεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκες… Να πω ότι πέφτω από τα σύννεφα… ψέματα θα πω και δε θέλω».
Απαντώντας στην ανάρτηση αυτή ο κ. Πλακιάς σχολίασε: «Τι έγινε ρε @dstefanos το γύρισες και εσύ το μπιφτέκι; Πάει η μάνα των Τεμπών και η κάθαρση; Εμένα με σταυρώσατε επειδή σας είπα την αλήθεια ήρθε η ώρα της Μαρίας τώρα;».
«Ξέρεις τι λένε στο χωριό μου: Πότε αυγά πότε πουλιά» κατέληξε ο Νίκος Πλακιάς.
Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:
Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων που έκανε η Μαρία Καρυστιανού για θέματα πολιτικής και κοινωνικής φύσεως όπως η άμβλωση και προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων.
«Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς. Όπως υποστήριξε η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».
Η παραπάνω αποστροφή σήκωσε κύμα αντιδράσεων με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει πως «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα». Για το θέμα τοποθετήθηκαν πολλά στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους.
