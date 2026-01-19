Δεληβοριάς κατά Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση, 100% μαζί με τους συγγενείς
Εξηγεί ότι «γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της»
Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και την στάση του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών σχολίασε ο Φοίβος Δεληβοριάς, με ανάρτησή του στα social media.
Όπως αναφέρει, «και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της».
Ο Φοίβος Δεληβοριάς δηλώνει τη στήριξή του στη στάση αυτή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «μαζί τους 100%», ενώ καταλήγει τονίζοντας ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».
«Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω» είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι' αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται».
Όταν ρωτήθηκε αν είναι κατ' αρχήν κατά των αμβλώσεων, είπε χαρακτηριστικά: «Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση φροντίζοντας και για μια ζωή που έχει δημιουργηθεί, κατανοώντας ωστόσο και το θέμα μιας γυναίκας αν θέλει να τεκνοποιήσει. Από τη στιγμή που στους 3 μήνες χτυπάει η καρδιά του παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει γεννηθεί. Ακόμα και μετά από κάποιες εβδομάδες, όταν γεννώνται πρόωρα τα παιδιά ακόμα και με καισαρική για διάφορους λόγους, επιβιώνουν. Το γνωρίζω ότι έχουν νομιμοποιηθεί οι αμβλώσεις αλλά μιλάω για το ηθικό θέμα. Θέματα που μπορούν να αφορούν πώς λειτουργία η κοινωνία μας, πρέπει να λύνονται με δημόσια διαβούλευση».
Τι είπε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσειςΣε σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Open, η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε και για το θέμα των αμβλώσεων, λέγοντας πως η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει.
