Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 16χρονος οδηγός σε τροχαίο, το όχημά του εξετράπη και προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα
Το δυστύχημα έγινε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του Δήμου Ερυμάνθου
Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε ένας 16χρονος σήμερα τα ξημερώματα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του Δήμου Ερυμάνθου της Αχαΐας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χωράφι και να τραυματιστεί θανάσιμα.
Ο ανήλικος δεν είχε δίπλωμα και το όχημα ήταν ανασφάλιστο.
Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.
