Ξέσπασε η αδερφή του Άγγελου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες: Υπάρχει συμμορία τραμπούκων που βρωμίζει την πόλη

«Εξακολουθεί να υπάρχει μια συμμορία τραμπούκων εκεί έξω που είναι επικίνδυνη για την πόλη. Είναι επικίνδυνοι για την πόλη και την βρωμίζουν με την παρουσία τους και μόνο» είπε η Μαρία