Ξέσπασε η αδερφή του Άγγελου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες: Υπάρχει συμμορία τραμπούκων που βρωμίζει την πόλη
Έκκληση σε όσους είδαν κάτι την ημέρα που ξυλοκοπήθηκε ο αδερφός της, έκανε η αδερφή του 17χρονου Άγγελου που άφησε την τελευταία του πνοή στις Σέρρες. Για το περιστατικό έχει προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ένας 15χρονος.
Η αδερφή του Άγγελου, Μαρία, μίλησε στο MEGA και ανέφερε πως στις Σέρρες υπάρχει «μια συμμορία τραμπούκων» την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη». «Εγώ γνωρίζω πως ο ένας δολοφόνος έχει βρεθεί. Τώρα δεν γνωρίζω πόσοι είναι, ένας, δύο, πέντε, δέκα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Πάντως ακόμα και αυτός ο 15χρονος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά, είναι ένας δολοφόνος. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μια συμμορία τραμπούκων εκεί έξω που είναι επικίνδυνη για την πόλη. Είναι επικίνδυνοι για την πόλη και την βρωμίζουν με την παρουσία τους και μόνο», είπε χαρακτηριστικά.
«Όλη η οικογένεια είναι επικίνδυνη. Το καταλαβαίνουν κανείς μόνο και μόνο από τις δηλώσεις που κάνουν, που αλλάζουν καθημερινά. Δεν ξέρω τι να πω. Θέλω να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι οι αρμόδιοι και να τιμωρηθούν. Αυτοί, δεν ξέρω να τους πω νταήδες, τραμπούκους, θα έπρεπε να είναι υπό επιτήρηση. Και αυτοί οι χαρακτηρισμοί ακούγονται μικροί. Δεν ξέρω πως αλλιώς να τους χαρακτηρίσω εκτός από αυριανούς δολοφόνους. Δεν ξέρω πόσοι είναι. Ξέρω ότι εμάς οι γονείς μας, μας μεγάλωσαν με αρχές και αξίες και τους τρεις και μείναμε δύο εξαιτίας του, εξαιτίας τους, δεν γνωρίζω», συμπλήρωσε.
Όπως είπε η Μαρία, «οι λέξεις αρχές και αξίες, για κάτι τέτοιους δεν ξέρω πως να τους χαρακτηρίσω, είναι πρωτάκουστες και μείναμε δύο εξαιτίας τους, εξαιτίας αυτών των άθλιων συνθηκών. Είναι επικίνδυνοι. Ξέρω ότι με ακούν και μπορούν να με αφουγκραστούν όσοι έχουν μικρά αδέρφια. Δεν εύχομαι σε κανέναν να με νιώσει, ούτε στον χειρότερο εχθρό μου αν και δεν έχω εχθρούς».
«Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη πιστεύω πρέπει οικογενειακώς να τους μαζέψουν οι Αρχές, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μιλάνε με άνεση, λένε ανακρίβειες. Και για όλα τα υπόλοιπα πιτσιρίκια στην ηλικία του αδερφού μου να μιλήσουν αν είδαν κάτι, έστω και το παραμικρό μπορεί να μας φανεί χρήσιμο για την έρευνα που κάνουμε. Μια έκκληση μόνο να μιλήσουν, μπορεί να είναι χρήσιμο ακόμη και το παραμικρό», κατέληξε.
