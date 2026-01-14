Η απολογία του 16χρονου που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο Άγγελο στις Σέρρες: «Του έριξα μπουνιές και γονατιές στο κεφάλι»

«Τον συνάντησα και του είπα με υφάκι "Τι είπες στην Ε.;". Τότε μου φάνηκε ότι ο ίδιος αγρίεψε, και αμέσως του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Φοβήθηκα ότι θα με προλάβαινε αυτός», ισχυρίστηκε ο 16χρονος κατηγορούμενος