Η απολογία του 16χρονου που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο Άγγελο στις Σέρρες: «Του έριξα μπουνιές και γονατιές στο κεφάλι»
«Τον συνάντησα και του είπα με υφάκι "Τι είπες στην Ε.;". Τότε μου φάνηκε ότι ο ίδιος αγρίεψε, και αμέσως του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Φοβήθηκα ότι θα με προλάβαινε αυτός», ισχυρίστηκε ο 16χρονος κατηγορούμενος
Σοκ προκαλεί η απολογία του 16χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος ομολόγησε πως ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο προσθέτοντας πως δεν ήθελε να τον σκοτώσει.
«Του έριξα δύο με τρεις μπουνιές στο κεφάλι και δύο γονατιές στο κεφάλι, όμως η μία απέτυχε να τον βρει. Τον έπιασα από την κουκούλα και του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια», υποστήριξετόνισε ο 16χρονος κατηγορούμενος, που έχει πλέον προφυλακιστεί.
«Με το που έπεσε κάτω, τότε σταμάτησα να τον χτυπάω. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Ήθελα απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. (...) Ήθελα να πάρει ένα μάθημα, όχι μεγάλο κακό. Συγκλονίστηκα μόλις άκουσα τι έγινε. Τον χτυπούσα σε ευαίσθητο σημείο όχι με πολύ μεγάλη δύναμη, τόση μεγάλη δύναμη δεν έχω. Δεν είχα σκοπό να του κάνω τέτοιο κακό» είπε χαρακτηριστικά.
Όπως ισχυρίστηκε στην απολογία του, εκείνη την ημέρα είχε ενημερωθεί μέσω Instagram για τη θέση του θύματος και πήγε να τον συναντήσει προκειμένου να του ζητήσει τον λόγο, γιατί πριν από μερικές ημέρες είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του.
«Όταν τον συνάντησα, πήγα προς το μέρος του και εκείνος προς εμένα, συναντηθήκαμε κάτω από τα σκαλιά της Μητρόπολης. Τον ακολουθούσε ο φίλος του Α., και εμένα ο Α. και ο Ν., οι οποίοι στέκονταν 10 βήματα πίσω μου. Με το που τον συνάντησα του είπα "Τι είπες στην Ε.;", και το είπα με υφάκι. Τότε μου φάνηκε ότι ο ίδιος αγρίεψε, και αμέσως του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Φοβήθηκα ότι θα με προλάβαινε αυτός» υποστήριξε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε ένα μήνυμα που είχε στείλει στον 17χρονο από το κινητό της κοπέλας του. «Από κινητό της κοπέλας μου έστειλα στον Άγγελο "έλα φίλε τι έγινε με την Ε." και εκείνος μου απάντησε "αδερφέ δεν έχω όρεξη για μ@@@@ίες, ήμουν τέρμα σουρωμένος". Έμαθα, όμως, από την κοπέλα μου ότι δεν ήταν σουρωμένος, ήταν νηφάλιος και σοβαρολογούσε, και για αυτό θίχτηκε ο εγωισμός μου. Συνάντησε την κοπέλα μου από κοντά 4-5 μέρες πριν το σκηνικό ο Άγγελος» ισχυρίστηκε.
Στη συνέχεια ανέφερε πως μετά την επίθεση πήγε με φίλους του σε μία εκκλησία της περιοχής και μετά συναντήθηκε με την κοπέλα του.
«Συνάντησα την Ε. κατά τις 21.40 έξω από την Παναγίτσα και πήγαμε πεζοί στο σπίτι της. Καθίσαμε περίπου 1 ώρα στο σπίτι της, έλειπε η μητέρα της (καθώς εργαζόταν), και μετά φύγαμε για τη Νομαρχία. Στην Ε. όταν είπα ότι χτύπησα τον Άγγελο δεν αντέδρασε, ούτε έδειξε να ανησυχεί. Δεν μου είπε να τον χτυπήσω, απεναντίας μου ζήτησε να μην ασχοληθώ.
Τέλος, όταν ρωτήθηκε γιατί μετά την επίθεση δεν ειδοποίησε τις Αρχές ή το ΕΚΑΒ παρά άφησε τον 17χρονο στο σημείο, ο κατηγορούμενος απάντησε πως εκείνη τη στιγμή πίστευε πως ο Άγγελος είναι καλά.
«Σηκώθηκε και έφυγε μόνος του. Δεν φαινόταν ότι είχε κάτι σοβαρό. (...) Δηλώνω ξανά ότι δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω τον θάνατο του Άγγελου. Μετανιώνω για ό,τι συνέβη» κατέληξε.
