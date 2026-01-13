Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που συνομιλούσε με τη 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε στην Πάτρα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfn7f7x7eleh)

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως

, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάπου θέλει να πάει.

Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.

Μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς

Στις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της επέστρεψαν εκ νέου στην αστυνομία, αναφέροντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη τους εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα. Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι η 16χρονη πράγματι μιλάει με έναν άντρα, χωρίς ωστόσο να αποχωρεί μαζί του.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.