Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που συνομιλούσε με τη 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε στην Πάτρα
«Την συνάντησα για να αγοράσω το παλιό της κινητό», ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς
Στην ΕΛ.ΑΣ. εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να μιλά με την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη από την Πάτρα.
Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 58χρονο ο οποίος, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, βρέθηκε στο σημείο μαζί με την κόρη του προκειμένου να αγοράσει το παλιό κινητό της 16χρονης έναντι 200 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι στο βίντεο διακρίνεται η 16χρονη να συνομιλεί με τον συγκεκριμένο άνδρα, έχοντας στην πλάτη της τη σχολική της τσάντα, ενώ η συνομιλία τους φαίνεται σύντομη και χωρίς εμφανή ένταση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 58χρονος δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.
Το βίντεο:
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfn7f7x7eleh)
Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το βίντεο, η Λόρα αποχωρεί από το σημείο με ταξί ενώ ο άνδρας επιβιβάζεται σε διαφορετικό όχημα και απομακρύνεται προς άλλη κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.
Το βίντεο:
Το χρονικό της εξαφάνισηςΗ εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάπου θέλει να πάει.
Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.
Μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάςΣτις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της επέστρεψαν εκ νέου στην αστυνομία, αναφέροντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη τους εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα. Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι η 16χρονη πράγματι μιλάει με έναν άντρα, χωρίς ωστόσο να αποχωρεί μαζί του.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
