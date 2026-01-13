Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που συνομιλούσε με τη 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Πάτρα

Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που συνομιλούσε με τη 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε στην Πάτρα

«Την συνάντησα για να αγοράσω το παλιό της κινητό», ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς

Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που συνομιλούσε με τη 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε στην Πάτρα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
106 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ΕΛ.ΑΣ. εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να μιλά με την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη από την Πάτρα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 58χρονο ο οποίος, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, βρέθηκε στο σημείο μαζί με την κόρη του προκειμένου να αγοράσει το παλιό κινητό της 16χρονης έναντι 200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο βίντεο διακρίνεται η 16χρονη να συνομιλεί με τον συγκεκριμένο άνδρα, έχοντας στην πλάτη της τη σχολική της τσάντα, ενώ η συνομιλία τους φαίνεται σύντομη και χωρίς εμφανή ένταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 58χρονος δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Το βίντεο:

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfn7f7x7eleh)


Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το βίντεο, η Λόρα αποχωρεί από το σημείο με ταξί ενώ ο άνδρας επιβιβάζεται σε διαφορετικό όχημα και απομακρύνεται προς άλλη κατεύθυνση.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάπου θέλει να πάει.

Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.

Κλείσιμο

Μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς

Στις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της επέστρεψαν εκ νέου στην αστυνομία, αναφέροντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη τους εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα. Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι η 16χρονη πράγματι μιλάει με έναν άντρα, χωρίς ωστόσο να αποχωρεί μαζί του.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
106 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης