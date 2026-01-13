Ώρες αγωνίας για την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε στην Πάτρα, η ΕΛΑΣ «χτενίζει» το βίντεο που συναντά ηλικιωμένο

Πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος - H αγορά iPhone από συμμαθητή της και το ταξί για Αθήνα





Πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, η οποία καταγράφει τις κινήσεις της ανήλικης λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.



η 16χρονη να συναντά έναν ηλικιωμένο άνδρα. Η 16χρονη Λόρα η οποία φορά στην πλάτη της τη σχολική της τσάντα συνομιλεί με τον ηλικιωμένο άνδρα χωρίς εμφανή ένταση ενώ η συνάντησή τους φαίνεται σύντομη.



Δείτε το βίντεο:



Αποχωρεί από το σημείο με ταξί Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το ίδιο υλικό, η Λόρα αποχωρεί από το σημείο με ταξί ενώ ο άνδρας επιβιβάζεται σε διαφορετικό όχημα και απομακρύνεται προς άλλη κατεύθυνση. Οι εικόνες αυτές εξετάζονται προσεχτικά από τις Αρχές χωρίς να έχουν εξαχθεί μέχρι στιγμής ασφαλή συμπεράσματα για τη φύση της επαφής.



Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.



Μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς Στις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της επέστρεψαν εκ νέου στην αστυνομία, αναφέροντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη τους εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα. Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι η 16χρονη πράγματι μιλάει με έναν ενήλικο ηλικιωμένο άντρα, χωρίς ωστόσο να αποχωρεί μαζί του.



Η ΕΛΑΣ αναζητά τις πινακίδες του συγκεκριμένου οχήματος, προκειμένου να ταυτοποιήσει τον οδηγό, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί, καθώς ήταν σε επαφή με την ανήλικη λίγο πριν την εξαφάνισή της.



Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.