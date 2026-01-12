Φωτογραφία ντοκουμέντο πριν την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Συνάντησε άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης - Η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η 16χρονη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της, ενώ είχε αναφέρει σε άλλη συμμαθήτριά της ότι χρειαζόταν χρήματα επειδή «κάπου θέλει να πάει»